Inter, Teknik Direktör Spalletti ile 2021'e Kadar Sözleşme İmzaladı
İtalyan devi Inter, teknik direktör Luciano Spalletti ile 2021 yılına kadar sözleşme uzattı.
İtalya Birinci Futbol Ligi ekibi Inter, teknik direktör Luciano Spalletti'nin sözleşmesini 2021'e kadar uzattı.
Inter Kulübü, 59 yaşındaki İtalyan teknik adam Spalletti ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
Ülkesinde Empoli, Sampdoria, Venezia, Udinese, Ancona, Roma ve Rusya'da Zenit'i çalıştıran Spalletti, geçen sene Inter'in başına geçmişti.
Spalletti yönetimindeki Inter, Serie A'da geçen sezonu 72 puanla 4. sırada tamamlamıştı.
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