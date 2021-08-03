SpainwithTurkey ne demek, ne anlama geliyor? Twitter'da trend olan #SpainwithTurkey nedir?

Twitter'da trend listesinde yer alan etiketlerin başında #SpainwithTurkey geliyor. Vatandaşlar SpainwithTurkey ne demek merak etti. Peki, SpainwithTurkey nedir, ne anlama geliyor? İşte detaylar...

Twitter'da dönem dönem yabancı kelimeler trendlere girebiliyor. Bunlardan birisi de #SpainwithTurkey oldu. Peki, SpainwithTurkey ne demek?

SPAİN WİTH TURKEY NE DEMEK?

Twitter trendlerde yer alan SpainwithTurkey İngilizce bir kelimedir. Spain with Turkey "Türkiye ile İspanya" anlamına gelmektedir.

Spain with Turkey : Türkiye ile İspanya

TWİTTER GÜNDEM OLDU!

Ülkemizde son günlerde çıkan yangınlara bazı ülkelerden destekler gelmişti. Bu ülkelerden birisi de İspanya oldu. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin birçok noktasında etkili orman yangınlarıyla ilgili mücadelede destek veren 7 ülke liderine teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

"İnşallah bu zorlu süreci en kısa sürede atlatacağız. Özellikle ilk andan itibaren desteklerini esirgemeyen Can Azerbaycan'ın Cumhurbaşkanı, değerli dostum İlham Aliyev'e, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e ülkem adına teşekkür ediyorum."