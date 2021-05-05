SpaceX, "Yıldız Savaşları Günü"nde 60 Starlink uydusunu uzaya yolladı

ABD'li roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, "Yıldız Savaşları Günü" olarak kutlanan 4 Mayıs'ta, Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 iletişim uydusunu uzaya gönderdi.