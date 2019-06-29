SpaceX, Uzaydaki 60 Starlink Uydusundan 3 Tanesiyle İletişimin Koptuğunu Açıkladı

Şirkete göre 57 uydu, tamamen amaçlandığı gibi çalışıyor. Uydulardan 45 tanesi, itici güçlerle irtifalarını yükseltti ve 550 kilometre kadar olan nihai hedef yörüngelerine ulaştı. Uydulardan 5 tanesi, hâlâ yörünge hedefine ulaşmaya çalışırken diğer 5 tanesi de hedef yükseltmek için ek sistem kontrollerinden geçiyor. Kalan 2 uyduya bakarsak şirket, bu 2 uyduyu sadece yörüngede nasıl bir süreç işleyeceklerini merak ettiği için uzaya gönderdi.

Bu verilere göre toplam 5 adet uydu kullanılamayacak anlamına geliyor. SpaceX, "Tasarımları ve düşük yörünge pozisyonları nedeniyle iletişim kurulamayan 5 uydunun hepsi, SpaceX'in temiz bir uzay ortamına olan bağlılığını desteklemek için atmosfere girdikten sonra parçalanacak" açıklamasında bulundu.

Starlink uydularından 3'ünün iletişiminin kesilmesi, uzay araştırmaları için bir endişe uyandırmaya başladı. Bazı uzmanlar, bu iletişim kopukluklarının yörüngedeki uydu kirliliğini arttıracağını belirttiler. Avrupa Uzay Ajansı'nın son rakamlarına göre gezegenimizin çevresinde 2.000'den fazla uydu var ve Starlink projesi tamamlandığında bu sayı ciddi bir şekilde artış gösterecek. Böyle bir artış, uzaydaki uyduların birbiriyle çarpışma riskini de arttırabilir. SpaceX CEO'su Elon Musk ise uyduların yörüngeden çıkabilmesi ve yakındaki nesnelerle çarpışmaması için ABD Hava Kuvvetleri'nden konum bilgisi aldıklarını söyledi.

Aynı endişeleri astronomi uzmanları da duyuyor. Işık ve radyo astronomları, Starlink projesinin oluşturduğu uydu takımyıldızının evrenin gözlemlenmesini olumsuz etkilediğini belirtti. İlk 60 uydu uzaya gönderildiğinde uzay araçlarının beklenenden daha parlak olduğunu söyleyen astronomlar, parlak ve yansıyan ışığın gökyüzünün uzun pozlama görüntülerini bozabileceğini söylediler.

23 Mayıs'ta uzaya fırlatılan bu 60 uydu, SpaceX'in yörüngeye yerleştirmeyi düşündüğü yaklaşık 12.000 uydunun yalnızca bir kısmını oluşturuyor. Şirket, bu uydular aracılığıyla yörüngede kalarak gezegenin her yerine internet erişimi ulaştırmayı hedefliyor. SpaceX, yakın zamanda Starlink projesinin internet hızını test edecek. Şirket, internet ağındaki gecikme süresini öğrenmek için video yayını yapacak ve yüksek bant genişliğine ihtiyaç duyan video oyunları oynayacak.