SpaceX uzaya astronot gönderecek
SpaceX firması 27 Mayıs 2020 tarihinde yani 9 yıl sonra ilk kez ABD topraklarından ABD astronotlarını uzaya göndermeye hazırlanıyor.
12.06.2020 09:44 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:26
SpaceX firması 27 Mayıs 2020 tarihinde yani 9 yıl sonra ilk kez ABD topraklarından ABD astronotlarını uzaya göndermeye hazırlanıyor. Misyon başarılı olursa uzaya astronot taşıma işi ilk kez bir devletten özel şirkete geçmiş olacak. Bu tarihi an için nefesler tutuldu, geri sayım başladı.
Kaynak: DailyMotion.com