SpaceX uzaya astronot gönderecek SpaceX firması 27 Mayıs 2020 tarihinde yani 9 yıl sonra ilk kez ABD topraklarından ABD astronotlarını uzaya göndermeye hazırlanıyor.

SpaceX firması 27 Mayıs 2020 tarihinde yani 9 yıl sonra ilk kez ABD topraklarından ABD astronotlarını uzaya göndermeye hazırlanıyor. Misyon başarılı olursa uzaya astronot taşıma işi ilk kez bir devletten özel şirkete geçmiş olacak. Bu tarihi an için nefesler tutuldu, geri sayım başladı.