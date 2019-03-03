Spacex Uluslararası Uzay İstasyonuna Ulaştı

Kennedy Uzay İstasyonundan fırlatılan SpaceX'in yeni mürettebat kapsülü bir günlük yolculuğun ardından Uluslararası Uzay İstasyonuna ulaştı. Uzaya insan taşımak için tasarlanan, içinde yalnızca bir cansız manken ve 180 kilogramlık malzeme bulunan SpaceX, dün uzaya fırlatıldı. SpaceX bir günlük yolculuğun sonunda başarıyla uzay istasyonuna bağlandı.

SpaceX Dragon'daki ve uluslararası uzay istasyonundaki kameralar buluşma anını görüntüledi. Altı deneme uçuşunun başarılı geçmesi halinde SpaceX, NASA'nın ticari mürettabat programında bu yaz NASA'nın astronotlarını uzaya taşıyacak.

(İHA)

Kaynak: İHA