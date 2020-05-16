SpaceX'ten uzay simülasyonu: Dragon mekiğini uluslararası uzay istasyonuna bağlayabilir misiniz?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

SpaceX'ten uzay simülasyonu: Dragon mekiğini uluslararası uzay istasyonuna bağlayabilir misiniz?

Güney Afrikalı girişimci Elon Musk'ın şirketi SpaceX, bu ayın sonunda Crew Dragon uzay mekiği ile astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyacak.

SpaceX'ten uzay simülasyonu: Dragon mekiğini uluslararası uzay istasyonuna bağlayabilir misiniz?
16.05.2020 17:30 | Son Güncelleme: 16.05.2020 17:30

Güney Afrikalı girişimci Elon Musk'ın şirketi SpaceX, bu ayın sonunda Crew Dragon uzay mekiği ile astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyacak.

Uzay mekiğinin uzay istasyonuna bağlanması, yolculuğun en kritik aşamaları arasında. SpaceX, bağlanma sürecini bir simülatöre dönüştürerek internet üzerinden herkesin erişimine açtı.

Siz de dilerseniz

Simülatördeki senaryo, uzay meki,ği hedeften sapmış durumdayken başlıyor.

Görüş alanında ise Uluslararası Uzay İstasyonu bulunuyor. Kullanıcıdan istenen, Crew Dragon uzay mekiğinin yönünü değiştirip uzay istasyonuna ilitlenmesini sağlamak. Şimdiden uyaralım, görevi başarıyla tamamlamak söylenmesinden çok daha zor.

Sadece uzay mekiğinin yönünü ayarlamak da yeterli olmuyor. Kullanıcıların uzay mekiğini kendi ekseni etrafında da döndürüp uzay istasyonu ile hizalaması gerekiyor.

Simülatörde sol taraftaki kontroller, Crew Dragon uzay aracının ileri, geri, yukarı ve aşağı hareketlerine yön veriyor. Sağ taraftaki kontroller ise mekiğin sapma hareketini, burun yönünü ve kendi eksenindeki hareketlerini idare ediyor.

Ekrandaki göstergeler doğru yörüngede olup olmadığınızı gösteriyor. Astronotlar işin püf noktasının uzay istasyonuna hızla yaklaşmamak olduğunu, silmülasyonda da aynı gerçekte olduğu gibi son derece yavaş yaklaşılması gerektiğini söylüyor.

BBC

Dünya Manşet

Haberler

ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu Haber
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
Tam 1.200 tane! Yeryüzünün cenneti sular altında kalacak Haber
Tam 1.200 tane! Yeryüzünün cenneti sular altında kalacak
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu Haber
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu
ABD Donanması'na bağlı USS Theodere Roosevelt uçak gemisinde ikinci koronavirüs dalgası korkusu yaşanıyor Haber
ABD Donanması'na bağlı USS Theodere Roosevelt uçak gemisinde ikinci koronavirüs dalgası korkusu yaşanıyor
İngiliz kadın, gönüllü çalışmak için gittiği Myanmar'da mahsur kaldı Haber
İngiliz kadın, gönüllü çalışmak için gittiği Myanmar'da mahsur kaldı
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, gittiği kafeye sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle alınmadı Haber
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, gittiği kafeye sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle alınmadı
Ukrayna ekonomisi birinci çeyrekte koronavirüsün etkisiyle yüzde 1,5 küçüldü
Ukrayna ekonomisi birinci çeyrekte koronavirüsün etkisiyle yüzde 1,5 küçüldü
Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı
Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs uyarısı: Avrupa daha ölümcül ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olsun
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs uyarısı: Avrupa daha ölümcül ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olsun
Brezilya Sağlık Bakanı Teich istifa etti
Brezilya Sağlık Bakanı Teich istifa etti
İnsana benzer bağışıklık sistemi olan hayvanda korona aşısı başarılı oldu
İnsana benzer bağışıklık sistemi olan hayvanda korona aşısı başarılı oldu
İngiltere'de koronavirüs ölümleri 34 bine İtalya'da 32 bine dayandı
İngiltere'de koronavirüs ölümleri 34 bine İtalya'da 32 bine dayandı
Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu
Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu
Bilgisayar korsanı, Zoom üzerindeki İncil dersini ele geçirip cinsel içerikli film izletti
Bilgisayar korsanı, Zoom üzerindeki İncil dersini ele geçirip cinsel içerikli film izletti
Saldırıda yetim kalan bebekleri emziren Afgan kadın, görenlere duygu dolu anlar yaşattı
Saldırıda yetim kalan bebekleri emziren Afgan kadın, görenlere duygu dolu anlar yaşattı
Koronavirüs salgını küresel gıda krizini tetikledi
Koronavirüs salgını küresel gıda krizini tetikledi
AB Adalet Divanı, Macaristan'ın mülteci uygulamasını yasa dışı buldu
AB Adalet Divanı, Macaristan'ın mülteci uygulamasını yasa dışı buldu
Korona ABD'yi vurmaya devam ediyor! Üretim durunca çiftlikteki hayvanlar öldürülüyor
Korona ABD'yi vurmaya devam ediyor! Üretim durunca çiftlikteki hayvanlar öldürülüyor
Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?
Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?
DSÖ'den kritik koronavirüs açıklaması: Virüsü kontrol altına almak 5 yılı bulabilir
DSÖ'den kritik koronavirüs açıklaması: Virüsü kontrol altına almak 5 yılı bulabilir
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu
Kabil'de polis üniformalı saldırganlar doğum kliniğini hedef aldı: İki anne doğum yaparken vuruldu
Trump sınırsız fon sağlamayı planlıyor! Ocak ayına kadar 300 milyon doz korona aşısı hazır olabilir
Trump sınırsız fon sağlamayı planlıyor! Ocak ayına kadar 300 milyon doz korona aşısı hazır olabilir
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi
Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu 46 bebek, ailelerine ulaştırılamayınca otele yerleştirildi
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti
ABD'de 14 Mayıs'ta koronavirüs nedeniyle 1777 kişi hayatını kaybetti
Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi
Yapılan deney, koronavirüsün yemek masasında ne kadar hızlı yayıldığını gözler önüne serdi
ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı
ABD'de polis ekipleri, 6 yaşındaki oğlunu kaçıran babaya kurşun yağdırdı
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle KDV'yi yüzde 15'e çıkaran Suudi Arabistan'da son durum
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle KDV'yi yüzde 15'e çıkaran Suudi Arabistan'da son durum
Brezilya'da koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı en yüksek düzeyine çıktı
Brezilya'da koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı en yüksek düzeyine çıktı
Rus vatandaşları, referandumda posta ve internet yoluyla oy kullanabilecek
Rus vatandaşları, referandumda posta ve internet yoluyla oy kullanabilecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Süreyya Önder Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Mehmet Cahit Turhan
Magazin Neva Sinem Kobal Hatice Çarpar Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Mehmet Özdilek Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Aydın Avrupa 19 Mayıs İngiltere
Şu an buradasınız: SpaceX'ten uzay simülasyonu: Dragon mekiğini uluslararası uzay istasyonuna bağlayabilir misiniz? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.5.2020 17:42:09. #1.14#
title