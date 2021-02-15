SpaceX, Starlink uydularının fırlatışını kötü hava koşulları nedeniyle yarına erteledi
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SpaceX, Starlink uydularının fırlatışını kötü hava koşulları nedeniyle yarına erteledi

15.02.2021 14:57 | Son Güncelleme: 15.02.2021 15:00
SpaceX, Starlink uydularının fırlatışını kötü hava koşulları nedeniyle yarına erteledi

ABD'li roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Starlink internet uydu ağının parçası olacak 60 yeni iletişim uydusunun fırlatılışını kötü hava koşulları nedeniyle yarına erteledi.

ABD'li roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Starlink internet uydu ağının parçası olacak 60 yeni iletişim uydusunun fırlatılışını kötü hava koşulları nedeniyle yarına erteledi.

Şirketten yapılan açıklamada, bugün Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonundan yapılması planlanan fırlatışın, kötü hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada, fırlatışın yarın TSİ 06.59'da yapılacağı kaydedildi.

En son 4 Şubat'ta 60 uydu fırlatılmıştı

SpaceX, en son 4 Şubat'ta Starlink ağının parçası 60 uyduyu, "Falcon 9" roketiyle Cape Canaveral Uzay İstasyonundan fırlatmıştı. Bu, şirketin Starlink projesi kapsamındaki gerçekleştirdiği 18'inci fırlatış olmuştu.

SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk takım uydu ağı kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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