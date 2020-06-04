SpaceX Starlink Projesi Kanunları Çiğniyor
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SpaceX Starlink Projesi Kanunları Çiğniyor

Yörüngeye 42.000 uydu göndermek isteyen Elon Musk, bunun için ABD Federal İletişim Komisyonu'ndan (FCC) lisans almıştı. Hukukçular, verilen lisansın suç unsuru olduğunu iddia ettiler ve SpaceX Starlink projesi kanunlara aykırı dediler.

SpaceX Starlink Projesi Kanunları Çiğniyor
04.06.2020 13:48 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:48

Yörüngeye 42.000 uydu göndermek isteyen Elon Musk, bunun için ABD Federal İletişim Komisyonu'ndan (FCC) lisans almıştı. Hukukçular, verilen lisansın suç unsuru olduğunu iddia ettiler ve SpaceX Starlink projesi kanunlara aykırı dediler.

Elon Musk'un kurucusu olduğu SpaceX şirketi, Starlink projesi kapsamında yörüngeye şimdiye kadar toplam 180 uydu gönderdi. SpaceX'in hedefi, 2027 yılına kadar yörüngeye 42.000 uydu göndermek. Şirketin hedefine ulaşabilmesi için 2020 yılı içerisinde, iki haftada bir yörüngeye 60 uydu göndermiş olması gerekiyor. Dünya çapında yüksek hızlı uydu interneti sağlamak amacıyla geliştirilen Starlink projesi kapsamında, şirket bu yıl içerisinde iki haftada bir yörüngeye 60 uydu göndermeyi başarırsa, 2020 yılı sonunda yörüngede toplam 1400 uydu olması bekleniyor.

ABD Federal İletişim Komisyonu, 2018 yılı içerisinde, SpaceX şirketinin yörüngeye binlerce uydu fırlatma talebini onaylamış ve firmaya lisans vermişti. Ancak hukukçular, verilen lisansın suç unsuru olduğu yönünde iddialarda bulundu. SpaceX şirketine verilen lisansın, federal çevre yasasını ihlal ettiği söyleniyor. Bu durumun, projeye muhalefet olan bilim insanlarının, SpaceX şirketine dava açmasına neden olabileceği düşünülüyor.

SpaceX Starlink Projesine Verilen Lisans İptal Edilebilir

FCC, SpaceX şirketine verdiği lisansın federal çevre yasasını ihlal ettiği yönündeki iddiaları reddediyor.

Vanderbilt Üniversitesi hukuk bölümü ikinci sınıf öğrencisi Ramon Ryan, Starlink uydularının gökyüzü gözlemlerini engellediğine yönelik iddialar üzerine konuyu araştırmaya başladığını ve SpaceX şirketine verilen lisansın, çevresel etkileri incelenmeden verildiğini fark ettiğini belirtiyor. Ryan'a hukuk uzmanları da destek veriyor. 1970'te yürürlüğe giren Ulusal Çevre Politikası Yasası'na göre federal kurumlar herhangi bir eylemde bulunmadan önce bu eylemin çevresel etkilerini değerlendirmekle yükümlü. Ramon Ryan, FCC'nin lisans verirken, yörüngeye gönderilecek uyduların çevresel etkilerinin değerlendirilmediğini fark ettiğini ve bu durumun Ulusal Çevre Politikası Yasası'nı ihlal ettiğini belirtiyor.

SpaceX şirketinin, FCC'ye lisans başvurusu esnasında sorulan projenin önemli bir çevresel etkiye sahip olup olmadığına dair soruya "hayır" cevabı verdiği biliniyor. Bu cevaba istinaden FCC'in, uyduların çevresel etkilerini araştırmadığı söyleniyor. SpaceX firması ise şu an için konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınıyor.

SpaceX tarafından uzaya gönderilmeye başlanan Starlink uyduları, Türkiye'de de görülmeye başlanmıştı. Bir ay kadar önce birçok farklı şehirde görülen uydular, UFO olarak algılanmış ve panik yaratmıştı.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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