SpaceX Starlink Konusunda Çok Hırslı! Şirket Rokete Dönüştü Dünyanın en büyük uzay şirketlerinden bir tanesi olan SpaceX Starlink ile ilgili çok hırslı davranıyor.

Dünyanın en büyük uzay şirketlerinden bir tanesi olan SpaceX Starlink ile ilgili çok hırslı davranıyor. Firmanın neredeyse her hafta yaptığı fırlatışlar onun bu hırsını gözler önüne seriyor. İşte firmanın yeni projeleri ile ilgili merak edilen bütün detaylar.

Uzay teknolojilerinde özel şirketlerin çağının başladığını adeta haykıran firma, durmak nedir bilmiyor. Özellikle de son projeleri olan astronotların Uluslararası Uzay İstasyonun'a taşınması, şirkete çok farklı bir popülerlik kazandırmayı başardı. Bunun nedeni elbette uzaya ilk defa özel bir şirketin insan taşımasıydı. Peki Starlink konusunda firmanın bu kadar ilgi çekmesinin nedeni ne oldu?

SpaceX Starlink yakında hizmete girecek

Elon Musk tarafından geliştirilmeye devam edilen bu proje, beklenenden hızlı gelişti. Normal şartlarda 2022 yılına kadar firmanın internet sağlaması bekleniyordu. Ancak bu şekilde hızlı devam ederse Muhtemelen belirlenen tarihten daha önce internet hizmetine başlanacak.

Hatırlayacağınız üzere 4 Haziran günü firma yaklaşık olarak 60 Starlink uydusunu yörüngeye yerleştirmeyi başarmıştı. Birçok kişi en azından iki hafta bekledikten sonra yeni bir fırlatma yapılmasını bekliyordu. Alınan son bir kararla birlikte, daha erken tarihte uyduların fırlatılmasına karar verildi. 13 Haziran cumartesi günü fırlatma işlemi yapılacak.

13 Haziran Cumartesi günü saat 12.21'de yeni 60 Starlink uydusu diğer 482 uyduya katılmak üzere fırlatılacak. Böylece dünyaya internet verilmesi için 2022 yılına kadar beklemesine gerek kalmayacak. Sizce bu firma tarafından geliştirilecek sistemler, internet sağlanmasında büyük katkıda bulunabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.