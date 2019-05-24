SpaceX, Starlink İnternet Uydularıyla Dolu Falcon 9 Roketini Fırlattı

Elon Musk'ın hayallerinden biri de her yerden internete erişebilmeyi sağlamak. Bunun için de atmosfere pek çok uydu gönderilmesi gerekiyor. Uyduları kendi roketleri ile göndermeye karar veren Musk, SpaceX'in Falcon 9 roketine 60 adet Starlink uydusu yükleyerek uzaya gönderdi.

Starlink uyduları, gezegen yüzeyinden 550 kilometre yukarıda konuşlanacak. Güneşten enerji çekecek ve Hall iticiler kullanacak olan uydular, dünyanın dört bir yanında internet erişimi sağlayan bir ağ oluşturacaklar.

Roketin ilk bölümü şu anda bekleyen iniş gemisine güvenli şekilde indi. Üçüncü defa kullanılan roket, kalan uyduların atmosfere taşınmasında da kullanılacak. SpaceX, 2020 ortalarına kadar 12 bin Starlink ünitesini atmosfere taşımış olmayı amaçlıyor. Böylece en uzak noktalarda bile 1 Gbps'ye varan hızda internet bağlantısı mümkün olacak.

Fırlatmadan yaklaşık bir saat sonra uydular atmosferdeki yerini de almış oldu. Şimdi uydular güneş panellerini açacak ve atmosferde ağ oluşturmak üzere çalışmalarına başlayacaklar.