SpaceX, Starlink ağı için 60 internet uydusunu daha uzaya fırlattı
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SpaceX, Starlink ağı için 60 internet uydusunu daha uzaya fırlattı

16.02.2021 11:43 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:21
SpaceX, Starlink ağı için 60 internet uydusunu daha uzaya fırlattı

ABD'li roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 iletişim uydusunu daha uzaya yolladı.

ABD'li roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 iletişim uydusunu daha uzaya yolladı.

"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, Starlink internet uydu ağının parçası olacak 60 yeni iletişim uydusu, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldı.

Yeniden kullanılabilir özellikteki Falcon-9 roketi, fırlatılıştan 9 dakika sonra Dünya'ya dönerken, şirketin Atlantik Okyanusu'ndaki insansız yüzer iniş platformuna konmayı başaramadı.

Bu, şirketin Starlink projesi kapsamındaki gerçekleştirdiği 19'uncu fırlatış oldu.

Dün yapılması planlanan fırlatış kötü hava koşulları nedeniyle ertelenmişti.

SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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