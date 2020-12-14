SpaceX, SiriusXM uydusunu başarıyla uzaya fırlattı
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SpaceX, SiriusXM uydusunu başarıyla uzaya fırlattı

14.12.2020 14:40 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:45
SpaceX, SiriusXM uydusunu başarıyla uzaya fırlattı

SpaceX, Falcon 9 roketinin uzaya fırlatarak, SiriusXM uydusunun başarıyla konuşlandırıldığını duyurduMerkezi ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Hawthorne şehrinde bulunan Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX Falcon 9 roketini uzaya fırlattı.

SpaceX, Falcon 9 roketinin uzaya fırlatarak, SiriusXM uydusunun başarıyla konuşlandırıldığını duyurdu

Merkezi ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Hawthorne şehrinde bulunan Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX Falcon 9 roketini uzaya fırlattı. Radyo sağlayıcısı SiriusXM uydusunun başarıyla konuşlandırıldığı duyuruldu. Falcon 9 roketinin, Florida eyaletinin Brevard bölgesinde bulunan Cape Canaveral üssünden 25'inci kez uzaya fırlatıldı. Sosyal medya hesabı üzerinden roketin fırlatılma anlarını paylaşan SpaceX,  fırlatılan ve yörüngedeki görevlerinden dönen roketlerin ilk aşamalarını indirmeye çalıştığı bir yüzen iniş rampası olan ve Atlantik Okyanusu'nda bulunan 'Just Read the Instructions' isimli gemisine roketin ilk aşamasının indiğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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