SpaceX roketi 4 özel yolcuyu dünyanın çevresinde 3 gün gezdirecek - Haberler
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SpaceX roketi 4 özel yolcuyu dünyanın çevresinde 3 gün gezdirecek

AA / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel
SpaceX roketi 4 özel yolcuyu dünyanın çevresinde 3 gün gezdirecek

NEW ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, ilk defa içinde astronot olmayan bir roketle 4 yolcu için dünya çevresinde 3 günlük seyahat düzenleyecek.

NEW ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, ilk defa içinde astronot olmayan bir roketle 4 yolcu için dünya çevresinde 3 günlük seyahat düzenleyecek.

SpaceX, 60 yıllık insanlı uzay uçuşu tarihinde ilk kez, profesyonel astronotların desteğine ihtiyaç duymadan, 4 turistle dünya yörüngesinde 3 günlük tur gerçekleştirecek.

Esinlenme-4 (Inspiration4) adı verilen 4 kişilik uçuşun masraflarını üstlenen 38 yaşındaki iş insanı Jared Isaacman, söz konusu yolculuk için, "Bu, sıradan insanların gidip yıldızlar arasında maceraya atılabileceği bir dünyaya doğru ilk adım." ifadesini kullandı.

Seyahatte Isaacman'la birlikte, çocukken kanserle mücadele eden 29 yaşındaki bir sağlık çalışanı ile uçuş için düzenlenen yarışmayı kazanan 51 yaşındaki bir jeoloji öğretmeni ve 42 yaşındaki eski bir kadın savaş pilotu da yer alacak.

SpaceX'in, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) adına Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) astronot göndermek için kullandığı türden tam otomatik bir Dragon kapsülünde yolculuk edecek olan uzay turistleri, çarşamba gecesi Kennedy Uzay Merkezi'nden yapılacak fırlatmayla başlayacakları yolculuklarında UUİ'nin yaklaşık 160 kilometre daha yükseğine (575 kilometre) çıkacak.

Bu yükseklik, Hubble Uzay Teleskobunun da mevcut yörüngesinin biraz yukarısında kalıyor.

İş insanları Bronson ve Bezos da kısa yolculuklar yapmıştı

İngiliz iş insanı Sir Richard Bronson da 11 Temmuz'da şirketi Virgin Galactic'in geliştirdiği araçla uzayın başladığı nokta olarak kabul edilen yerden 100 kilometre yüksekliğe seyahat etmişti.

Branson dahil 6 kişiyi taşıyan Unity-2 uzay aracı, ABD'nin New Mexico eyaletinden fırlatılmış, araç Branson ve beraberindekilerle sorunsuz şekilde yeryüzüne inmişti.

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ise 20 Temmuz'da, şirketi Blue Origin'in geliştirdiği uzay aracıyla uzaya seyahat etmişti.

Dört kişilik mürettebatının tamamı sivillerden oluşan ve tarihte "pilotsuz yapılan ilk uçuş olma" özelliğini taşıyan uçuş, yaklaşık 10 dakika sürmüştü.

AA / Mücahit Oktay - Son Dakika Haberleri
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