SpaceX, İsrailli Amos-17 iletişim uydusunu taşıyan Falcon 9'u başarıyla fırlattı

SpaceX, İsrailli Amos-17 iletişim uydusunu taşıyan Falcon 9'u başarıyla fırlattı

Amerikalı uzay taşımacılığı, uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, İsrailli iletişim firması Spacecom için AMOS -17 uydusunu taşıyan Falcon 9 roketinin başarıyla fırlatıldığını duyurdu

07.08.2019 10:39
SpaceX, İsrailli Amos-17 iletişim uydusunu taşıyan Falcon 9'u başarıyla fırlattı

Amerikalı uzay taşımacılığı, uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, İsrailli iletişim firması Spacecom için AMOS -17 uydusunu taşıyan Falcon 9 roketinin başarıyla fırlatıldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatılan roketin kalkışı ve mekikten ayrılışı 32 dakika aldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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