29.08.2019 09:51

SpaceX'in yeni roketi Starhopper, 150 metre yüksekliğe çıktı

ABD, (DHA)- Elon Musk'ın sahip olduğu SpaceX uzay taşımacılığı şirketi, gelecekte Ay'a ve Mars'a gönderilecek roketler üzerinde çalışıyor. Bu roketlerden biri olan Starhopper'ın testi dün başarıyla gerçekleştirildi.

Test uçuşu, ABD'nin Teksas eyaletinde gerçekleştirildi. Daha önceki denemede 18 metre yüksekliğe çıkabilen Starhopper, bu sefer yerden 150 metre yüksekliğe çıktı. Sonrasında roket, başarılı bir şekilde yere iniş yaptı. Starhopper roketi, şirketin gelecekte Ay'a ve Mars'a göndereceği Starship'in ilk test örneği olması açısından çok önemle bir yere sahip. SpaceX, Starhopper'dan aldığı verilere göre Starship roketinin üretimini şekillendirecek.

Başarılı testin ardından sosyal medya hesabından ekibini kutlayan Musk, 'Tebrikler SpaceX ekibi! Bir gün Starship de Mars'ın kızıl kumlarına böyle iniş yapacak' diye yazdı.

Kaynak: DHA