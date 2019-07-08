SpaceX'in Uzay Araçlarını Geliştirdiği Florida'daki Tesisinde Yangın Çıktı

SpaceX şirketinin uzay gemilerini geliştirdiği iki tesisten biri olan SpaceX Florida tesisinde küçük çaplı bir yangın meydana geldi. Çok uzun sürmeyen yangında neyse ki kimse yaralanmadı. Konu ile alakalı açıklamalarda bulunan SpaceX, yangının neden çıktığını bilmediklerini ve itfaiye ekibinin olaya hemen müdahale ettiğini belirtti.

SpaceX, "Bugün öğleden sonra Florida, Cocoa'daki tesisimizde küçük bir yangın meydana geldi. Alevler bir deniz aracından yükseldi ve Cocoa İtfaiye Teşkilatı neyseki dakikalar içerisinde yanıt verdi ve gelip ateşi söndürdü. Onlara bunun için minnettarız. Yangın nedeniyle herhangi bir yaralanma olmadı. Yangının neden çıktığını ise henüz bilmiyoruz. Sebebini bulmak için soruşturma devam ediyor" açıklamasında bulundu.

SpaceX'in de belirttiği gibi yangının neden çıktığı hala belli değil ve şirket bunu soruşturmaya devam ediyor. Yangının yapılan geliştirme çalışmalarına etki edecek kadar büyük olmadığı göz önüne alındığında, çalışmaların durmayacağı düşünülüyor.