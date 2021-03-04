SpaceX'in uzay aracı, inişten sonra patladı

SpaceX, Mars'a göndermeyi planladığı yeni nesil uzay aracı Starship'in yüksek irtifa uçuş denemesini gerçekleştirdi. Fırlatma platformuna dikey inmeyi başaran araç daha sonra patladı.O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

ABD'li ünlü girişimci Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX'in Mars'a göndermeyi planladığı uzay aracı 'Starship', yüksek irtifa uçuş denemesi gerçekleştirdi. ABD'nin Teksas eyaletinin Meksika sınırına yakın bölgede gerçekleşen uçuş denemesi, Fırlatma platformuna dikey inmeyi başaran uzay aracı 'Starship, daha sonra infilak etti. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

DAHA ÖNCEKİ İKİ DENEME DE BAŞARISIZ OLMUŞTU

Öte yandan, SpaceX'in kurucusu Elon Musk'un Kızıl Gezegen'e insan gönderme hayaliyle geliştirdiği yeni nesil uzay aracı Startship'in daha önceki iki demesi de başarısız olmuştu.

Görüntü Döküm

---------------------------Meydana gelen patlamanın görüntüsü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı