Spacex'in tarihi fırlatışta kullandığı roketi karaya ulaştı Elon Musk'ın sahibi olduğu özel uzay şirketi Spacex'in tarihi fırlatışı gerçekleştiren yeniden kullanulabilir roketi karada.

Elon Musk'ın sahibi olduğu özel uzay şirketi Spacex'in tarihi fırlatışı gerçekleştiren yeniden kullanulabilir roketi karada. Tarihi fırlatış 30 mayıs'ta gerçekleştirilmişti. Şirketin Twitter hesabından yayımlanan mesajda, yeniden kullanılabilir özellikteki roketin 30 Mayıs'taki tarihi fırlatışın hemen ardından iniş yaptığı Atlantik Okyanusu'ndaki insansız yüzer platformun 2 Haziran'da Florida'nın Canaveral Limanı'na ulaştığı belirtildi.

Mesajda Falcon 9'u taşıyan yüzer platformun limana girişini gösteren fotoğraflar da paylaşıldı.

SpaceX'in Crew Dragon mekiğiyle yaptığı sefer, NASA'nın Space Shuttle programını 2011'de sonlandırmasından bu yana ABD'den yapılan ilk insanlı uzay seferi olmuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA