SpaceX'in Starship Roketi Büyük Bir Patlama Yaşadı Uzay şirketleri arasında üst düzey bir konumda bulunan SpaceX talihsiz bir kaza yaşadı.

Uzay şirketleri arasında üst düzey bir konumda bulunan SpaceX talihsiz bir kaza yaşadı. Başka gezegenlerde koloni kurmak için geliştirdiği büyük roketi Starship, test sırasında havaya uçtu. Firma o kadar büyük bir patlama yaşadı ki, patlamanın ardından roketten geriye pek bir şey kalmadı. SpaceX'in SN4 isimli roketinde yaşanan patlamanın henüz tam olarak neyden kaynaklandığı tespit edilemedi. Patlamanın boyutunun yüksek olması, ihmal edilen konunun yine aynı oranda büyük olduğunu gösteriyor.

Starship için geri sayım başlamıştı

Test aşaması canlı olarak yayınlandı ve ortaya ürkütücü görüntüler çıktı. Şirketin en çok güvendiği roketinin son prototipi olan SN4, normal şartlarda haftaya ilk kez kullanılacaktı. Kullanımdan hemen önce roket motorlarını test etmek isteyen şirket, büyük bir sorunla karşı karşıya geldi.

Firmanın uzun bir süredir üzerinde çalıştığı Starship SN4 prototipi normal roketlere göre enine de daha geniş. Yakıt depolama kapasitesi sayesinde tek seferde 100 kadar kişiyi uzaya gönderebilecek. Şirketin asıl hedefi ise insanları Mars'a göndermek.

Uzay şirketinin kusursuza yakın çalışan Falcon roketleri de ilk başlarda berbat sonuçlar ortaya çıkarmıştı. Bir süre sonra iyice toparlanan roketler, uzay çalışmalarının en iyi roketleri seviyesine yükseldi. Firma bu roketlerinde pek çok patlama yaşadı. Sizce kısa bir süre içerisinde bu roketler kusursuz performansa ulaşabilir mi? Tahminlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.