SpaceX'in Mars'a göndermeyi planladığı Starship aracının 4. deneme uçuşu da başarısız oldu
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SpaceX'in Mars'a göndermeyi planladığı Starship aracının 4. deneme uçuşu da başarısız oldu

Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel
SpaceX'in Mars'a göndermeyi planladığı Starship aracının 4. deneme uçuşu da başarısız oldu

NEW ABD'li uzay ve havacılık şirketi SpaceX'in Mars'a göndermeyi planladığı yeni nesil uzay aracı Starship, 4. uçuş denemesinde de başarısız olarak havada infilak etti.

NEW ABD'li uzay ve havacılık şirketi SpaceX'in Mars'a göndermeyi planladığı yeni nesil uzay aracı Starship, 4. uçuş denemesinde de başarısız olarak havada infilak etti.

SpaceX'in 4. yüksek irtifa uçuş denemesini gerçekleştirdiği yeni nesil dev uzay aracı Starship'in prototip roketinin, sisli bir havada gerçekleştirilen fırlatılışından bir süre sonra infilak ettiği anlaşılırken parçalarının kilometrelerce alana yayıldığı kaydedildi.

SpaceX'e ait Youtube hesabından fırlatma görüntüleri yayınlanan uzay aracı, çıktığı 10 kilometre yükseklikten fırlatma platformuna dönüş için alçalmaya başladığı sırada iletişimin kesildiği gözlenirken SpaceX sunucusu, kısa süre sonra denemenin başarısız olduğunu anons etti.

Teksas'ın Meksika sınırı yakınındaki deneme platformundan yapılan fırlatmadan 5 dakika 49 saniye sonra infilak eden SN11 adlı uzay aracından önce SpaceX'in yaptığı 3 uçuş denemesi de başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Uzay şirketinin kurucusu ve CEO'su Elon Musk'ın diğer araçlardan farklı olarak, Mars'a aynı anda onlarca kişi gönderme hayaliyle geliştirdiği dev boyutlu Startship'in neden patladığı henüz bilinmezken SpaceX mühendisi John Insprucker, roketin uçuş testinin Youtube yayını videosunda, "Araçtaki tüm verileri kaybetmiş görünüyoruz. Ne olduğunu takımdan öğrenmemiz gerekecek." ifadelerini kullandı.

Starship, ay ve Mars'a gelecekte yapılacak yolculuklarda insan ve 100 ton kargo taşımak üzere geliştirilen ağır kaldırma roketinin bir dizi prototipinden biriydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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