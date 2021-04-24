- SpaceX'in 4 astronotu taşıyan "Crew Dragon" uzay aracı ISS'e ulaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

- SpaceX'in 4 astronotu taşıyan "Crew Dragon" uzay aracı ISS'e ulaştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- SpaceX'in 4 astronotu taşıyan "Crew Dragon" uzay aracı ISS'e ulaştı Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in 4 astronotu taşıyan "Crew Dragon" uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı.

- SpaceX'in 4 astronotu taşıyan "Crew Dragon" uzay aracı ISS'e ulaştı

FLORIDA - Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in 4 astronotu taşıyan "Crew Dragon" uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi ve dünyaca ünlü girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in ikinci kez gerçekleştirilen uzay yolculuğu kapsamında 4 astronot, dün Falcon 9 roketi ile Florida'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılmıştı. NASA tarafından yapılan açıklamada, astronotları taşıyan Crew Dragon uzay aracının ISS'e ulaştığı duyuruldu. 4 astronotun ISS'e ulaşmasıyla birlikte istasyondaki mürettebat sayısı 11'e yükseldi.

NASA astronotları Shane Kimbrough ve Megan McArthur ile birlikte Japonya Uzay Araştırma Ajansı astronotu Akihiko Hoshide ve Avrupa Uzay Ajansı astronotu Thomas Pesquet, 6 ay boyunca istasyonda kalacak. Ayrıca Crew 2'nin pilotu McArthur, Crew Dragon'un ilk kadın pilotu ve diğer astronotlarla SpaceX kapsülüne binen 2. kişi olarak tarihe geçti.

Söz konusu uzay yolculuğu, NASA'nın özel şirket SpaceX ile uzaya gerçekleştirdiği 2., SpaceX'in toplamda 3. seferi oldu.

- SpaceX'in 4 astronotu taşıyan 'Crew Dragon' uzay aracı ISS'e ulaştı
- SpaceX'in 4 astronotu taşıyan 'Crew Dragon' uzay aracı ISS'e ulaştı
- SpaceX'in 4 astronotu taşıyan 'Crew Dragon' uzay aracı ISS'e ulaştı
- SpaceX'in 4 astronotu taşıyan 'Crew Dragon' uzay aracı ISS'e ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

NASA, 4 astronotunu taşıyan SpaceX roketini uzaya fırlattı
NASA, 4 astronotunu taşıyan SpaceX roketini uzaya fırlattı
NASA heyecanlandırdı! Dünyaca ünlü Azmak Nehri'ni paylaşıp hayranlığını dile getirdi
NASA heyecanlandırdı! Dünyaca ünlü Azmak Nehri'ni paylaşıp hayranlığını dile getirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Yıldırım Akbulut Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ezgi Mola Cansu Dere Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Cenk Tosun Fatih Terim Cüneyt Çakır Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: - SpaceX'in 4 astronotu taşıyan "Crew Dragon" uzay aracı ISS'e ulaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 15:49:13. #1.15#

title