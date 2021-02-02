Spacex İlk Sivil Uçuşunu Bu Yıl Yapacak
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Spacex İlk Sivil Uçuşunu Bu Yıl Yapacak

02.02.2021 16:47 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:51
Spacex İlk Sivil Uçuşunu Bu Yıl Yapacak

SpaceX, uzaya ilk sivil uçuşunu bu yıl gerçekleştirmeyi planlıyor... ABD'li roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, uzaya ilk sivil uçuş görevi olan "Inspiration 4″ün bu yılın son çeyreğinde gerçekleştirilmesinin planlandığını duyurdu.

SpaceX, uzaya ilk sivil uçuşunu bu yıl gerçekleştirmeyi planlıyor...

ABD'li roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, uzaya ilk sivil uçuş görevi olan "Inspiration 4″ün bu yılın son çeyreğinde gerçekleştirilmesinin planlandığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, uçuşun Florida'daki Kennedy Uzay İstasyonu'ndan gerçekleştirileceği belirtilerek, Shift4 Payments şirketinin Üst Yöneticisi Jared Isaacman ve seçilecek 3 kişinin "Crew Dragon" uzay mekiğiyle uzaya gönderileceği bildirildi.

TİCARİ ASTRONOT EĞİTİMİ VERİLECEK

Açıklamada, uzaya gidecek diğer 3 kişinin isimlerinin gelecek haftalarda duyurulacağı kaydedilerek, "Inspiration 4" görevine katılacaklara SpaceX tarafından ticari astronot eğitimi verileceği belirtildi.

"Inspiration 4" görevinin resmi internet sayfasından paylaşılan bilgilerde de söz konusu uçuştaki 4 koltuğun liderlik, umut, cömertlik ve refahı temsil ettiği bildirildi.

Uçuşun Jared Isaacman tarafından yönetileceği, uçuşla St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi'ne destek sağlanacağı kaydedildi.

Kaynak: Space Mag Türkiye

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