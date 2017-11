Spacex Gizemli Kargosunu Fırlatıyor

Sadece birkaç saat sonra, SpaceX, "Zuma" adlı gizemli bir kargoyu atmosferimizin dışına fırlatacak. Uzay firması 11 Kasım tarihinde bir Falcon 9 roketini, bu görevi yapma amacı ile test etmişti. En son hedeflenen tarih bir gün ertelenmiş olsa da, fırlatmanın bugün içerisinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu kargonun neden bu ay içerisinde gönderilmesinin bu kadar önemli olduğu ise, görev hakkında neredeyse hiçbir bilgimiz bulunmamasından dolayı tam olarak belirgin değil.



İLGİLİ HABER SpaceX'ten büyük Mars planı!



Space'in söylediğine göre SpaceX bu kargoyu, savunma teknolojileri firması Northrop Grumman'den almış durumda ve ABD hükumeti için fırlatıyor. Yayın, bu görev hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalışmış olsa da, bir Northrop sözcüsü sadece bu kargonun "gizli" olduğunu söylemekle yetinmiş.



İLGİLİ HABER Uzaya bir adım daha yaklaştık



Florida Today'in belirttiği üzere SpaceX, gizli görevlere yabancı bir firma değil ve daha önce de National Reconnaissance Office ve ABD Savunma Bakanlığı için gizli kargolar göndermişti. Ancak şimdilik hiçbir hükumet bölümü Zuma'nın arkasında olduğunu açıklamış değil.



Bildiğimiz şey ise bu gizli kargonun Alçak Dünya Yörüngesi'ne Kennedy Uzay Merkezi'nin tarihi 39A Fırlatma Kompleksi'nden gönderileceği. Ayrıca Zuma'nın içeriği bir sır olsa da, fırlatma SpaceX tarafından webcast ile canlı olarak yayınlanıyor...



Zuma WebcastSpaceX is targeting launch of the Zuma spacecraft from Launch Complex 39A (LC-39A) at NASA's Kennedy Space Center, Florida. The two-hour primary launch window opens at 8: 00 p.m. EST on Thursday, November 16, or 1: 00 UTC on Friday, November 17. A backup two-hour launch window opens at 8: 00 p.m. EST on Friday, November 17, or 1: 00 UTC on Saturday, November 18.

Following stage separation, Falcon 9's first stage will attempt to land at SpaceX's Landing Zone 1 (LZ-1) at Cape Canaveral Air Force Station, Florida.