SpaceX firmasına ait 'Crew Dragon' adlı uzay mekiği Uluslararası Uzay Üssü'ne ulaştı
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SpaceX firmasına ait 'Crew Dragon' adlı uzay mekiği Uluslararası Uzay Üssü'ne ulaştı

Amerikalı iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, insanlı bir uzay mekiğini ABD'den yörüngeye gönderen ve uzay istasyonuna ulaştırmayı başaran ilk özel ticari firma olduView on euronews.

31.05.2020 18:54 | Son Güncelleme: 31.05.2020 18:57

Amerikalı iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, insanlı bir uzay mekiğini ABD'den yörüngeye gönderen ve uzay istasyonuna ulaştırmayı başaran ilk özel ticari firma olduView on euronews

SpaceX firmasına ait 'Crew Dragon' adlı uzay mekiği Uluslararası Uzay Üssü'ne ulaştı
Kaynak: Euronews.com

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