SpaceX firmasına ait 'Crew Dragon' adlı uzay mekiği Uluslararası Uzay Üssü'ne ulaştı Amerikalı iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, insanlı bir uzay mekiğini ABD'den yörüngeye gönderen ve uzay istasyonuna ulaştırmayı başaran ilk özel ticari firma olduView on euronews.

Amerikalı iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, insanlı bir uzay mekiğini ABD'den yörüngeye gönderen ve uzay istasyonuna ulaştırmayı başaran ilk özel ticari firma olduView on euronews Kaynak: Euronews.com