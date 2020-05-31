SpaceX firmasına ait 'Crew Dragon' adlı uzay mekiği Uluslararası Uzay Üssü'ne ulaştı
Amerikalı iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, insanlı bir uzay mekiğini ABD'den yörüngeye gönderen ve uzay istasyonuna ulaştırmayı başaran ilk özel ticari firma olduView on euronews.
31.05.2020 18:54 | Son Güncelleme: 31.05.2020 18:57
Amerikalı iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX, insanlı bir uzay mekiğini ABD'den yörüngeye gönderen ve uzay istasyonuna ulaştırmayı başaran ilk özel ticari firma olduView on euronews
Kaynak: Euronews.com