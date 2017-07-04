Spacex Fırlatması Yine İptal Oldu!

Jeo-senkronize uydu Intelsat 35e'yi taşıyan SpaceX'in şu andaki fırlatması henüz havalanmış değil. Arka arkaya iki fırlatma, son dakikada iptal edilmiş durumda. Elon Musk'ın firması iki hafta içerisinde üçüncü uçuşunu başlatmaya çalışmakta ancak bunun için 4 Temmuz tarihi önemli bir konuma sahip.



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Orijinal 2 Temmuz fırlatması, kalkışın hemen öncesinde fırlatma bilgisayarları tarafından durduruldu. Firmanın söylediğine göre sistemler, rehber sistemi ve destekleyen donanımda bir problem buldular.



Fırlatma 3 Temmuz tarihi için tekrar ayarlandı ancak kalkış roketinin yakılmasından sadece dokuz saniye önce bilgisayarlar bir kez daha fırlatmayı durdurdular. SpaceX, bu iptalin bir "iptal kriterine uyulmaması" sebebiyle olduğunu söyledi.



Firmanın yakın zamandaki diğer fırlatmalarının aksine bu sefer fırlatıcıyı yere indirmek ile uğraşılmayacak. Taşınan iletişim uydusunun ağırlığı ve eşzamanlı yörüngenin uzaklığı, Falcon 9 roketinin manevra yapabilecek kadar fazla yakıta sahip olmayacağı anlamına geliyor.



Eğer başarılı olursa bu fırlatma, firma için farklı bir rekor kıracak. 6.7 ton ağırlığı ile bu uydu, Falcon 9'ların yörüngeye taşıdığı en ağır cisim olacak...



