SpaceX, Falcon Heavy ile 152 İnsanın Küllerini Uzaya Taşıyacak

Daha önce iki kez fırlatılan ve başarılı sonuçlar elde edilen Falcon Heavy roketi üçüncü kez fırlatılmaya hazır. Her fırlatılmada uzaya birtakım malzemeler götüren roket, bu sefer de 152 insanın küllerini uzaya taşıyacak.

SpaceX, külleri uzaya çıkarmak için direkt olarak ailelerle değil bu iş üzerine yoğunlaşan Celestis isimli özel şirketle birlikte yürütüyor. 1994 yılında kurulan şirket, uzaya şimdiye kadar 15 farklı roket gönderdi. Celestis, daha önce de uzaya kül götürme işlemini gerçekleştirmişti. Şirket, 2008 yılında Star Trek oyuncusu James Doohan'ın küllerini yörüngeye çıkarmıştı.

Celestis, küllerin yassı metal bir kapsül içerisinde uzaya götürüleceğini belirtti. Teknisyenler, 152 kapsülü birbirine bağlamış durumdalar. Her kapsül, aynı boyut ve ağırlıkta değil. Aileler, 1 gram ile 7 gram arasında bir kül miktarı seçebiliyor. Bu farklılıkların sebebi tahmin edebileceğiniz üzere maddi.

Celestis hakkında 'Heavenly Bodies' adlı bir belgesel çeken Smithsonian sözcüsü, STP-2 görev uçuşundaki kapsüllerde mezar taşı sözlerine benzeyen cümlelerin olduğunu söyledi. Kapsüllerin bazılarında "Yıldızlara ulaş" ve "Sonsuza dek bizimlesin" gibi cümleler yer alıyor.