Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kargo götüren SpaceX Dragon uzay aracı, NASA tarafından yerküreye bırakıldı.



Bırakma işlemi planlandığı saatte başarıyla tamamlandı. NASA SpaceX Dragon'un uzay istasyonundan ayrılmasını canlı olarak yayınladı.



Uzay aracının Pasifik Okyanusu'na kontrollü bir şekilde düşürülmesi planlanıyor.



Tam 28 gündür uzay istasyonunda bulunan araın bırakılma işlemi, astronot Peggy Whitson ve Jack Fischer tarafından kumanda edildi.



Dünyaya tek başına dönme kapasitesine sahip olan Sapce X Dragon aracı okyanusla temas etmesinin ardından, gemiyle NASA'nın California'daki araştırma merkezine götürülecek.



SpaceX Dragon'un dönüşü, Pazar günü Pasifik Okyanusu'nun dalgalı olması nedeniyle Pazartesi sabahına ertelenmişti.



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Tags: ISS Uzay misyonu SpaceX dünyaya dönüyor Gepost: 03 juli 2017