SpaceX dev internet projesi Starlink'in 60 uydusunu atmosfere gönderdi
ABD'li uzay teknolojileri firması SpaceX, dev internet projesi Starlink kapsamında içerisinde 60 adet uydu barındıran Falcon 9 roketini dünya'nın alt yörüngesine gönderdi. Firma, Starlink projesi için 2020 yılına kadar uzaya 12 bin adet Starlink uydusu fırlatmayı amaçlıyor.
ABD'li uzay teknolojileri firması SpaceX, dev internet projesi Starlink kapsamında içerisinde 60 adet uydu barındıran Falcon 9 roketini Dünya'nın alt yörüngesine gönderdi.
Perşembe akşamı yerel saatle 22: 30'da Florida'daki Cape Canaveral Üssü'nden yapılan başarılı fırlatış, mayıs ayı başında yapılması planlanmış ancak kötü hava koşulları sebebiyle defalarca ertelenmişti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com