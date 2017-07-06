Spacex'den Başarılı Bir Fırlatma Daha

SpaceX bugün yeni bir Falcon 9 roketini başarıyla fırlattı. Roket, NASA'nın Florida'da bulunan Kennedy Space Center'a dahil LC-39A fırlatma tesisinden kaldırıldı. Bu da SpaceX'in iki hafta içinde fırlattığı üçüncü roket oluyor, bundan önce 23 ve 25 Haziran tarihlerinde iki görev daha yerine getirilmişti.



İLGİLİ HABER SpaceX, uzaydan internet sunacak!



Bugün gerçekleşen Intelsat 35e görevinde Boeing tarafından SpaceX'in müşterisi Intelsat için üretilen yörüngesel iletişim uydusu fırlatıldı. Bu uydunun amacı Karayip, Avrupa ve Afrika bölgelerine ağ bağlantısı ve geniş bant video uygulamaları sağlamak.



SpaceX aslında bu fırlatmayı daha önceki Pazar günü gerçekleştirmeyi denemişti, ancak fırlatmadan sadece 10 saniye önce devreye giren bir güvenlik sistemi sayesinde operasyon iptal edilmişti. Ancak sonradan anlaşıldığı kadarıyla sorun sadece roketin yönlendirme sisteminde gerçekleşen kabul edilebilir sınırlar içinde bulunan bir hata, yani roketin kendisinde kritik bir arızaya sebep olacak bir sorun değil.



Pazartesi gerçekleşen ikinci fırlatma girişimi ise yine son 10 saniye içerisinde devreye giren otomatik yönlendirme sistemi tarafından iptal edildi. Fırlatma öncesi ölçümlerle ilk seviye ölçümlerin örtüşmediğini anlayan sistem fırlatmayı iptal etti. Elon Musk, Çarşamba günü yaptığı açıklamada sistemlerin tümün gözden geçirdiklerini ve tekrar denemek için hazır olduklarını açıklamıştı.



Bugün gerçekleşen fırlatmadaki roket, diğer Falcon 9 roketlerinden farklı olarak Dünya'ya geri dönmeyecek. Bunun sebebi ise taşınan yükün 5,000 kilogram ağırlığı geçmesi yüzünden iniş sistemlerinin roketten sökülmek zorunda kalınması oldu.



Pazartesi günü SpaceX ayrıca ilk yeniden kullanılan Dragon uzay aracını Pasifik Okyanusu'ndan kurtardığını açıkladı.



Fırlatmadan yarım saat sonra, Intelsat 35e uydusu başarıyla yörüngeye yerleştirildi. Bu görev de SpaceX'in 2017 başarıları arasına eklenmiş oldu.



