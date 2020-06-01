SpaceX Crew Dragon Kapsülü Dokunmatik Ekranla Yönetiliyor
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SpaceX Crew Dragon Kapsülü Dokunmatik Ekranla Yönetiliyor

İnsanlı uzay uçuşlarında yeni bir dönem başlıyor. SpaceX, Crew Dragon kapsülü artık dokunmatik ekranla kontrol edilebiliyor.

Özel şirkete ait roketle uzaya fırlatılan ilk NASA astronotu olma ünvanına sahip olan Bob Behnken ve Doug Hurley, bir başka ilki daha gerçekleştirdiler.

SpaceX Crew Dragon Kapsülü Dokunmatik Ekranla Yönetiliyor
01.06.2020 15:47 | Son Güncelleme: 01.06.2020 15:51

İnsanlı uzay uçuşlarında yeni bir dönem başlıyor. SpaceX, Crew Dragon kapsülü artık dokunmatik ekranla kontrol edilebiliyor.

Özel şirkete ait roketle uzaya fırlatılan ilk NASA astronotu olma ünvanına sahip olan Bob Behnken ve Doug Hurley, bir başka ilki daha gerçekleştirdiler. Bob ve Doug, tamamen dokunmatik ekranla kontrol edilen bir uzay mekiğini yöneten ilk insanlar olarak tarihe isimlerini yazdırdılar.

SpaceX firması tarafından geliştirilen Crew Dragon kapsülünün kontrol mekanizmasında, Uzay Mekiği veya Apollo komut modüllerinde olduğu gibi manuel kontrol mekanizması yerine dokunmatik ekran kullanıldı. Sadece üç büyük dokunmatik ekran paneli ve birkaç yedek düğme ile kontrol paneli geliştirildi. Behnken ve Hurley, manuel kontrole geçilmek zorunda kalındığı zaman her şeyin yolunda gideceğinden emin olmak için birkaç kez manuel kontrol mekanizmasını test etmek durumunda kaldı ve bunu da video oyununa benzeyen bir ara yüz sayesinde gerçekleştirdiler.

Akıllı Telefonların Ekran Teknolojisine Benzer Bir Teknoloji ile Crew Dragon Havalandı

SpaceX firması gerçekleştirdiği canlı yayın ile test görüntülerini yayınladı. Yayınlanan test görüntülerinde astronotların kullandığı ekran, tıpkı bizim tweetleri kontrol etmek, instagramda gezinmek ya da e-postalarımızı kontrol etmek için kullandığımız akıllı telefon ekran teknolojisiyle birebir aynı gibi görünüyor. Aynı zamanda kullanıcı ara yüzünün, SpaceX'in sadece iki hafta önce yayınladığı çevrimiçi uçuş simülatörüne çok benzemesi de dikkat çekiyor.

Gerçekleştirilen testin başarıyla sonuçlandığını söylemek mümkün. Bunun yanında Behnken'in, dünyanın termal kamera görüntüsünün Hurley, uzay aracını manevra ederken kısaca kesildiğini söylediğini de belirtmek gerekir. Crew Dragon uzay kapsülünün manevralarının çoğunun özerk olması gerekiyordu, bu yüzden Behnken ve Hurley'nin, görevi esnasında her şey yolunda giderse, tekrar bu kontrolleri kullanmalarına gerek kalmayacak.

Akıllı telefonların sahip olduğu ekran teknolojisiyle uzay kapsülünü kontrol edebilmek, oldukça heyecan verici. SpaceX bu gelişme ile insanlı uzay uçuşlarında yepyeni bir dönemi başlatacak gibi duruyor.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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