SpaceX Arjantin'e ait uyduyu uzaya gönderdi SpaceX Arjantin'e ait uyduyu uzaya gönderdiABD, (DHA)- ABD'li ünlü girişimci Elon Musk'ın kurucusu olduğu Amerikalı uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Arjantin'e ait yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi.

SpaceX Arjantin'e ait uyduyu uzaya gönderdi

ABD, (DHA)- ABD'li ünlü girişimci Elon Musk'ın kurucusu olduğu Amerikalı uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Arjantin'e ait yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi. Fırlatma anları saniye saniye kaydedildi.

ABD'li ünlü gişirimci Elon Musk'ın kurucusu olduğu ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Hawthorne şehrinde bulunan Amerikalı uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Arjantin'e ait olan yer gözlem uydusu 'Saocom-1B'yi Falcon 9 roketiyle uzaya gönderdi. Fırlatma ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden yapıldı. Uydunun, petrol sızıntısı ve doğal afetlerin etkilerinin hafifletilmesi amacıyla kullanılacağı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: DHA