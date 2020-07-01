SpaceX, ABD ordusuna ait GPS uydusunu uzaya gönderdi SpaceX, ABD ordusuna ait GPS uydusunu uzaya gönderdiABD, (DHA)- SpaceX, ABD ordusuna ait GPS uydusunu Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden uzaya gönderdi.

SpaceX, ABD ordusuna ait GPS uydusunu uzaya gönderdi

ABD, (DHA)- SpaceX, ABD ordusuna ait GPS uydusunu Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden uzaya gönderdi.

SpaceX'in Falcon 9 roketi Kennedy Uza y Merkezi'nin bir parçası olan Cape Canaveral'dan fırlatıldı. Fırlatıldıktan sonra Falcon 9'un, şirketin Atlas Okyanusu'ndaki insansız gemisine başarılı bir şekilde iniş yaptığı ifade edildi. SpaceX, GPS III uydusunu planlanan yörüngeye yerleştirdi ve düzgün bir uçuş gerçekleştirdi. Ayrıca SpaceX'in ilk defa bir ulusal güvenlik görevinde yeniden kullanılabilir roket kullandığı ifade edildi. SpaceX'in Aralık 2018'de gerçekleştirdiği ilk GPS görevinde geri dönüş donanımı olmayan tek kullanımlık roket kullandığı da belirtildi.

Kaynak: DHA