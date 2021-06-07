SpaceX, 7 tonluk dijital radyo uydusunu uzaya yolladı
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SpaceX, 7 tonluk dijital radyo uydusunu uzaya yolladı

SpaceX, 7 tonluk dijital radyo uydusunu uzaya yolladı
Anadolu Ajansı / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, uydu ve internet yayıncılığı hizmetleri sağlayan Sirius XM şirketinin dijital radyo uydusunu uzaya gönderdi.

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, uydu ve internet yayıncılığı hizmetleri sağlayan Sirius XM şirketinin dijital radyo uydusunu uzaya gönderdi.

Spacenews.com internet sitesinde yer alan habere göre, "SXM-8" adı verilen 7 ton ağırlığındaki uydu, Falcon-9 roketiyle Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonundan fırlatıldı.

Yeniden kullanılabilir özellikteki Falcon-9 roketi, fırlatılıştan 9 dakika sonra Dünya'ya dönerek şirketin Atlantik Okyanusu'ndaki insansız yüzer iniş platformuna kondu.

Bu, SpaceX'in bu yıl gerçekleştirdiği 18'nci fırlatış oldu.

SXM-8 uydusu, ABD, Kanada ve Karayip ülkelerindeki abonelere yılda yaklaşık 8 bin watt'lık uydu sinyali ulaştıracak.

Space, Sirius XM'in SXM-7 uydusunu Aralık 2020'de uzaya göndermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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