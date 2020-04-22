SpaceX, 60 internet uydusunu uzaya fırlattı Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 uyduyu daha uzaya yolladı.

Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 uyduyu daha uzaya yolladı. Starlink uydu ağının 6'ncı halkası 60 uydu, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Üssü'nden fırlatıldı. SpaceX, Starlink projesi kapsamında daha önce 60'ar uydudan oluşan 5 parti halinde toplam 300 uyduyu uzaya fırlatmıştı. Şirket, Starlink uydularıyla Dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması öngörülüyor. Kaynak: AA