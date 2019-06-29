SpaceX, 2021'e Kadar Ticari Uzay Uçuşlarını Gerçekleştirmeyi Planlıyor

SpaceX'in Ticari Satış Başkan Yardımcısı Jonathan Hofeller, Endonezya'da gerçekleştirdiği bir konferansta, 2021 yılına kadar tekrar kullanılabilir roketi Starship'i uzaya fırlatmaya uğraştıklarını; böylece ticari uzay taşımacılığında yeni bir devir açabileceklerini belirtti. Konferansta, 3 farklı telekom şirketi ile ilk görevin ne olacağını görüştüklerini söyleyen Hofeller, eskiden BFR (Big Falcon Rocket) olarak da bilinen Starship'in biri Texas diğeri Florida olmak üzere iki farklı tesiste geliştirildiğini kaydetti.

İkili yaklaşımı uygulamalarının sebebi olarak "hangi takım hangi çözümü ne kadar başarılı ve hızlı getirirse" olarak belirten Başkan Yardımcısı, bunun en iyi yöntem olduğunu söyledi. Bu tarz mühendislik çalışmaları büyük şirketlerde oldukça sık rastlanır. Böylece nihai ürün, her iki takımın da en iyi çözümlerinin bir arada olduğu, olabildiğince az problemli bir çalışma olur.

Starship tamamlandığında, şu an mevcut olan Falcon Heavy roketlerinden daha fazla kaldırma kapasitesine sahip "Super Heavy" ismindeki itici roket sistemiyle (booster) uzaya çıkacak. Jeostatik transfer yörüngesine 20 ton; alçak Dünya yörüngesine ise 100 ton yük teslimatı yapabilen Starship, böylece Mars'a insan mürettabatlı görevler yapılabilmesine de olanak sağlayacak.