Space X'a ait Falcon 9 roketi fırlatıldı
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Space X'a ait Falcon 9 roketi fırlatıldı

07.12.2020 09:41 | Son Güncelleme: 07.12.2020 10:24
Space X'a ait Falcon 9 roketi fırlatıldı

Amerikan Space X firması Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo taşıyan roketini başarıyla fırlattı.

Amerikan Space X firması Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo taşıyan roketini başarıyla fırlattı.

ABD'li girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu Space X firmasına ait roket 21. ticari uçuşu için Florida'daki Kennedy  Uzay Merkezi'nden fırlatıldı.Roketin uç kısmında yer alan Dragon kapsülü Uluslararası Uzay İstasyonu'na teknik ekipman, yiyecek ve yakıt taşıyor. Üçüncü defa kullanılan Falcon 9 roketinin ise Atlantik Okyanusu'ndaki uzaktan yönetilen taşıma platformuna inmesi hedefleniyor.


Space X'a ait Falcon 9 roketi fırlatıldı
Space X'a ait Falcon 9 roketi fırlatıldı
Space X'a ait Falcon 9 roketi fırlatıldı
Space X'a ait Falcon 9 roketi fırlatıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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