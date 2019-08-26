Space Jam 2 Filmi

Space Jam 2 Filmi

Space Jam 2 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Space Jam 2 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

26.08.2019 16:53
Space Jam 2 Filmi

1996 yapımı Space Jam'in devam filminin yapımcılığı Warner Bros. tarafından gerçekleştirilirken yönetmenliğini ise Malcolm D. Lee üstleniyor. Filmin başrolünde ise bu kez Michael Jordan'ın yerine LeBron James yer alıyor.

Yönetmen: Malcolm D. Lee

Senaryo: Tex Avery, Alfredo Botello, Andrew Dodge , Willie Ebersol, Chuck Jones, Justin Lin

Oyuncular: LeBron James, Cassandra Starr, Sonequa Martin-Green, Don Cheadle, Martin Klebba, Greice Santo , Katie McCabe, Julyah Rose, Daria Johns, Harrison White, Rocio Vidal, Derrick Gilbert, G. Lane Hillman, Robert Butler

Filmin Türü: Animasyon

Orijinal Adı: Space Jam 2

Yapımcı Firma: Warner Animation Group

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey

Vizyon Tarihi: 16.07.2021


Space Jam 2 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.


Kaynak: InterSinema.com
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et