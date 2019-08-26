Space Jam 2 Filmi
Space Jam 2 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Space Jam 2 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
1996 yapımı Space Jam'in devam filminin yapımcılığı Warner Bros. tarafından gerçekleştirilirken yönetmenliğini ise Malcolm D. Lee üstleniyor. Filmin başrolünde ise bu kez Michael Jordan'ın yerine LeBron James yer alıyor.
Yönetmen: Malcolm D. Lee
Senaryo: Tex Avery, Alfredo Botello, Andrew Dodge , Willie Ebersol, Chuck Jones, Justin Lin
Oyuncular: LeBron James, Cassandra Starr, Sonequa Martin-Green, Don Cheadle, Martin Klebba, Greice Santo , Katie McCabe, Julyah Rose, Daria Johns, Harrison White, Rocio Vidal, Derrick Gilbert, G. Lane Hillman, Robert Butler
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Space Jam 2
Yapımcı Firma: Warner Animation Group
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 16.07.2021
Space Jam 2 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.