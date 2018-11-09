SP Milletvekili İslam'a suç duyurusu

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın TBMM Genel kurulunda yaptığı açıklamanın ardından Ak Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, SP Milletvekili hakkında suç duyusunda bulunurken, 10 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

MUĞLA - Saadet Partisi İstanbul milletvekili Nazır Cihangir İslam'ın TBMM'de 31 Ekim'de yaptığı ve '31 Ekim bir menfaat çatışmasıdır' sözlerine AK Parti Muğla milletvekili Yelda Erol Gökcan Muğla Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu. Sulh Ceza Mahkemesine avukatı Gültekin Akça ile giden Gökcan, 10 bin liralık da manevi tazminat davası açtı.

SP Milletvekili hakkında suç duyurusunda bulunduktan sonra adliye önünde gazetecilere açıklama yapan AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, "İstanbul Milletvekili Nazır İslam 31 Ekim Çarşamba günü TBMM Genel Kurulunda söz alarak AK Partili Milletvekillerini, Sayın Cumhurbaşkanına ve partimize ciddi ithamlarda bulunmuş, hakaretler etmiş ve haddini aşmıştır. Bizler de AK Parti milletvekili olarak tüm Türkiye'de Nazır Cihangir İslam hakkında 10 bin liralık tazminat davası açıyoruz. Konuşmasında haddini aşarak '15 Temmuz menfaat çatışmasıdır' demiştir. Bunu söyleyerek de aslında kimlerin adamı olduğu, kimlerin ağzı ile konuştuğu da bütün Türkiye ve bizler de Milletvekilleri olarak şahit olduk. Bizler bu davanın takipçisi olacağız ve bundan sonraki süreçte de Cihangir Bey'i takip edeceğiz. O gün yaptığı hakaretler ile aslında hem 15 Temmuz aziz şehitlerimizin ruhuna helal getirmiş ve aynı zamanda gazilerimiz ve ailelerini ciddi anlamda üzmüştür. 15 Temmuz gecesi gazi meclisimiz bombalanmıştır. 15 Temmuz'da 250 şehit verdik. Bizim bunu kabul etmemiz mümkün değil. Uzun zamandan beri bir karalama kampanyası yürütmektedir ve bunu bilinçli olarak yapmaktadır. Biz bunun AK Parti Milletvekilleri olarak takipçisi olacağız" dedi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan'ın avukatı Gültekin Akça, "Davalının 31 Ekim tarihinde TBMM'nin genel kurulunda yapmış olduğu konuşmanın düşünce ve ifade özgürlüğü temelinde değerlendirilmesinin mümkün olmayan çirkin ve hakaret içerip iftiralara hukuka aykırı ve müvekkilimin kişilik haklarına ihlal eder nitelikte olduğu gerekçesiyle Muğla Sulh Hukuk Mahkemesi nezdinde manevi tazminat davası açtık. Bundan sonraki süreçte dava Muğla adliyesinde görülmeye başlanacak" dedi.