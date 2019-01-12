Sp Lideri Karamollaoğlu: "Herkes Lidere Bakarak Kendisine Çeki Düzen Verir"

KIRŞEHİR (İHA) – Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, liderlerin tavrının önemli olduğunu ve liderlere bakarak herkesin topluma çeki düzen verdiğini söyledi.

Kırşehir'e özel bir otelde 'Çare Var' konferansında konuşan Karamollaoğlu, "Güçlü olmayan ülkeler uluslararası siyasette etkili olamazlar. Mümkün değil, biz şunları yaptık bunları yaptık. Kimle yaptın? Hasımlarından aldığın silahlarla, vermezse ne olacak iş yapamazsın?" dedi.

Ahlaki değerlerin giderek yozlaştığını anlatan Karamollaoğlu, "Maalesef ahlaki değerler yozlaşıyor. Eğitimde biz bunu veremiyoruz. Öbür taraftan eğitim bir keşmekeşe döndü. En fazla bakan değişikliği bu iktidar zamanında Milli Eğitim'de oldu. Milli Eğitimi bu arkadaşlar binadan, akıllı tahtadan ve tabletten ibaret zannettiler. Gelir gelmez ilk yaptıkları iş 'bütün okullara akıllı taht koyacağız. Çocuklara tablet vereceğiz' dediler. Batı ise çocuklarını bu alışkanlardan kurtarabilmek için çaba sarf ediyor şimdi. 15 yaş önünde çocuklarına bu teknolojiyi vermek istemiyorlar. Bizde ilkokula giden çocuğun elinde akılı telefon var." diye konuştu.

Karamollaoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Liderlerin tavrı önemlidir. Siz eğitimi formel olarak okulda verirsiniz, ama toplumu liderler yönlendirir. Herkes lidere bakarak kendisine çeki düzen verir. Bizim toplumda liderler 'Bizimle beraber olmayanlar vatan haini' derse toplum ne diyecek. Allah'tan korkun. Bu kadar ağır ifadeleri kullanan siyasetçi kendi memleketine en büyük zararı veriyordur." - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA