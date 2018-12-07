Cihangir İslam'ın "Başarılar Diliyorum" Sözlerine Mansur Yavaş'tan Yanıt: Desteğiniz Önemli

Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi için adı öne çıkan Mansur Yavaş, Saadet Partisi (SP) İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın destek açıklamasına Twitter üzerinden yanıt verdi.

İSLAM'A TWİTTER'DAN TEŞEKKÜR ETTİ

Mansur Yavaş'ın Ankara adaylığına kesin gözüyle bakılmaya başlandı. İslam'ın "Çok kaliteli ve iddialı bir aday. Şimdiden ben kendisine başarılar diliyorum." sözlerine sosyal medya üzerinden cevap veren Yavaş, "Desteğiniz çok önemli. Çok çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

'ÇOK İDDİALI BİR ADAY, ŞİMDİDEN BAŞARILAR DİLİYORUM'

İslam, CHP ve İYİ Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Mansur Yavaş olması durumunda SP'nin buna nasıl bakacağını da değerlendiren İslam, "Bize başvurular şu anda inceleniyor. O yüzden bir söz söylememem yakışık almaz. Sayın Mansur Yavaş hepimizin bildiği, kıl payı seçimi kaybetmiş birisi. Çok kaliteli ve iddialı bir aday. Şimdiden ben kendisine başarılar diliyorum. Ama SP'nin nihai tutumu da önümüzdeki günlerde belli olacaktır" şeklinde konuştu.