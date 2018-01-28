Sp'li Aydın: Operasyonun Bu Kadar Gündemde Olması, Bizi İşkillendiriyor

SAADET Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "Biz, ilk defa sınır dışı operasyon yapmadık. Daha önce de operasyonlar oldu; ancak bu, çok gündeme alındı. Bu operasyonun bu kadar gündemde olması, bizi işkillendiriyor" dedi.

SP Antalya İl Başkanlığı tarafından genel seçime yönelik çalışmaların hızlandırılması amacıyla 'Ver elini Antalya' sloganıyla Nazım Hikmet Kongre Merkezi'nde toplantı düzenlendi. SP genel başkan yardımcıları Prof. Dr. Latif Öztek, Birol Aydın ve Antalya il yönetimi üyeleri ile yaklaşık 500 partilinin katıldığı toplantıda, seçimlerde partinin oy artışını sağlayacak projeler tanıtıldı.

Toplantıda konuşan SP Genel Başkan Yardımcısı Aydın, dış politikanın 'hallaç pamuğu'na döndüğünü savundu. Aydın, "Ayarlarımız, hiç bu kadar bozulmamıştı. Ne sağcımız sağcı ne solcumuz solcu. Ne TSK ne polis teşkilatımız; cemaatlerimiz, muhafazakarlarımız herkes birbirine girdi. Her şeyle oynandı. Belirsizlik yaşıyoruz" diye konuştu.

Bir ay sonra ne ile karşılaşılacağı konusunda endişe olduğunu savunan SP'li Aydın, AK Parti'ye yönelik eleştirilerde bulundu. Aydın, "Hokkabazlık, dizilerle medyayla parayla yapılıyor. Dış politikada hiçbir şey yapılmadığı halde kahramanlık yapıldığı anlatılıyor" dedi.

'Zeytin Dalı Harekatı' ile ilgili de açıklamalarda bulunan SP Genel Başkan Yardımcısı Aydın, harekatı desteklediklerini ve tek dileklerinin Mehmetçik'in zaferle dönmesi olduğunu söyledi. SP'li Aydın, "Biz, ilk defa sınır dışı operasyon yapmadık. Daha önce de operasyonlar oldu; ancak bu, çok gündeme alındı. Bu operasyonun bu kadar gündemde olması, bizi işkillendiriyor. Afrin'e yöneldik. Rusya neden ses çıkarmadı? Amerika biraz tepki verirken neden bu olayda Türkiye'nin karşısına dikilmiyor? YPG/PYD neden beklenen tepkiyi ortaya koymuyor? Sınır güvenliği için yapılıyor. Buna inanmak istiyoruz" diye konuştu.

- Antalya