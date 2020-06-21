SP HASTASI ÇOCUĞUN ÖZEL BİSİKLETİNİ ÇALDI; HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SP HASTASI ÇOCUĞUN ÖZEL BİSİKLETİNİ ÇALDI; HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

BEYLİKDÜZÜ'nde zillere basarak, binadakilerin kapıyı açmasıyla içeri giren cerrahi maskeli kişi, 5 yaşındaki Serebral Palsi (SP) hastası minik Efe'nin özel yapım bisikletini çaldı.

SP HASTASI ÇOCUĞUN ÖZEL BİSİKLETİNİ ÇALDI; HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA
21.06.2020 09:27 | Son Güncelleme: 21.06.2020 09:31

BEYLİKDÜZÜ'nde zillere basarak, binadakilerin kapıyı açmasıyla içeri giren cerrahi maskeli kişi, 5 yaşındaki Serebral Palsi (SP) hastası minik Efe'nin özel yapım bisikletini çaldı. Koronavirüs nedeniyle aylardır evinde olan minik Efe'nin yeni yeni binmeye başladığı bisikletin çalınma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 11 Haziran günü saat 13.00 sıralarında Büyükşehir Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. 5 yaşındaki Serebral palsi (SP) hastası Efe Çavuş, annesi çalıştığı için bir süredir teyzesinin yanında kalıyordu. Hastalığı nedeniyle vücudunun hareket ve duruşunda kalıcı bozuklukları olan minik Efe'nin özel yapım bisikleti, hırsızların hedefi oldu. Koronavirüs nedeniyle aylardır karantinada olan ve yeni yeni dışarı çıkıp bisikletine binmeye başlayan minik Efe ve yakınları, bisikletin çalınmasıyla büyük üzüntü yaşadı. Çalınan bisikletten geriye küçük Efe'nin daha önce çekilmiş görüntüleri kaldı.

CERRAHİ MASKELİ ŞÜPHELİ ZİLLERE BASARAK GİRDİ

Sitede bulunan bina önüne gelen yüzü cerrahi maskeli kişi, rastgele zillere bastı. Rahat hareketleriyle dikkat çeken şüpheli, bir süre kapının açılmasını bekledi. Bir bina sakinin kapıyı açmasıyla içeri giren şüpheli, kısa süreliğine daire girişine konulan özel yapım bisikleti gördü. Yaklaşık 5 dakika sonra Serabral Palsi hastası minik Efe'ye ait bisikletle binadan çıkan şüpheli hızla uzaklaştı. Bu anlar ise binaya ait güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"ÖZEL HAZIRLANMIŞ MEDİKAL BİR BİSİKLET"Annesi çalıştığı için bir süredir Efe'ye bakan teyze Hülya Akıcı, yaşananlar şöyle anlattı: "Beyin felci de denilen bir hastalığı var Efe'nin, ona özel yapılan bir bisikleti vardı. Efe'nin ölçülerine göre yapıldı. Kapımızdan güpegündüz bisikleti çalındı. Zillere basmış hırsız. Birkaç kişi açmamış, sonunda birine açtırmış kapıyı. Girmiş içeri kameralarda da belli. Bilmiyoruz nasıl bir vicdan var. Efe gibi bir çocuğun bisikletini nasıl çaldı, bilmiyoruz. Ona bir çocuk binemez tamamen Efe'ye göre hazırlanmış medikal bir bisiklet.  Efe zaten aylardır koronavirüsten dolayı dışarı çıkamıyordu evden şu son bir haftadır yeni yeni çıkmaya başlamıştı. Bisikletiyle birlikte çıkıp bacaklarına hareket yaptırıyorduk. Her çocuk gibi o da mutlu oluyordu. Bisikletini de seviyordu. Kuzenleriyle çıkardık gezdirdik onu birkaç defa. En son kapımızın önünden alındı. Takip mi edildik artık nasıl olduysa Efe'mizin bisikleti alındı."

"SP HASTALARI İÇİN DAHA ÇOK DESTEK İSTİYORUZ"Teyze Akıcı, "Nasıl bir vicdana sahipse bisikletimizi getirsin" diye konuşurken, tüm SP hastaları içinde devletten daha çok destek istediklerini dile getirdi. Akıcı, "Bu SP hastası çocukların ilaçları ve medikal aletleri çok pahalı. Biz bütün imkanlarımızı zorluyoruz. Bu çocukların eğitimleri de çok pahalı, konuşmalarına yönelik. Özellikle eğitimleri için tüm bu tür hasta çocuklar için devletimizden daha çok destek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü: ------------------------Hırsızın güvenlik kamera görüntüleri-Efe'nin bisiklete bindiği cep telefonu görüntüleri-Teyze ile röportaj -Minik Efe'den görüntüler

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü Haber
Gaziantepli öğrencinin esprili sınav değerlendirmesi güldürdü
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin Haber
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Kafe ve restoranlarda bardağın ağzınıza gelecek yerini silin
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi Haber
Hayal Köseoğlu selülit eleştirilerine bikinili yanıt verdi
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek Haber
Yarından itibaren maske takmayanlara 900 lira ceza kesilecek
Dini nikahlı eşini öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi Haber
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı Haber
Veterinerler, son günlerde sıkça görülen yılanların nedenini anlattı
Evlilik teklifi organizasyonu düzenleyen grup silahlı çatışmanın ortasında kaldı: 3 yaralı, 7 gözaltı
Evlilik teklifi organizasyonu düzenleyen grup silahlı çatışmanın ortasında kaldı: 3 yaralı, 7 gözaltı
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Kahraman baba, oğluyla vatan görevinde! Gösterdiği fedakarlık sonrası yılın babası seçildi
Kahraman baba, oğluyla vatan görevinde! Gösterdiği fedakarlık sonrası yılın babası seçildi
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Ahmet Kaya'nın kızı Melis Kaya yıllar sonra konuştu
Kadir ikinci kez hakim karşısına çıkacak! Avukatın sözleri, tahliye bekleyenlerde heyecan yarattı
Kadir ikinci kez hakim karşısına çıkacak! Avukatın sözleri, tahliye bekleyenlerde heyecan yarattı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Saldırganın ismini kanıyla parkeye yazan talihsiz kadın için Bakan Selçuk devreye girdi
Saldırganın ismini kanıyla parkeye yazan talihsiz kadın için Bakan Selçuk devreye girdi
Fransa'nın dünyaca ünlü gazetesi manşete taşıdı: Erdogan Sultan De Libye
Fransa'nın dünyaca ünlü gazetesi manşete taşıdı: Erdogan Sultan De Libye
Trump, salgın nedeniyle ara verdiği mitinglerine başlıyor
Trump, salgın nedeniyle ara verdiği mitinglerine başlıyor
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi
Mısır'daki darbeci Sisi yönetiminden Türkiye karşıtı hamle! Orduya sınır dışı operasyon emri verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü bağışlayan kadına aynı yüzüğü hediye etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Dayanışma Kampanyası'na yüzüğünü bağışlayan kadına aynı yüzüğü hediye etti
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Sokağa çıkma kısıtlaması saat 09.00'da başladı! İşte kısıtlamayla ilgili tüm detaylar
Sokağa çıkma kısıtlaması saat 09.00'da başladı! İşte kısıtlamayla ilgili tüm detaylar
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Türkiye'den Pençe-Kaplan Operasyonu'nu kınayan ABD'li kuruluşa tepki: Utanç kaynağısınız
Türkiye'den Pençe-Kaplan Operasyonu'nu kınayan ABD'li kuruluşa tepki: Utanç kaynağısınız
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı
TSK'nın Kuzey Irak'taki Pençe-Kartal operasyonu 5 Arap ülkesini çıldırttı
Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi
Beren Saat, Kenan Doğulu'dan ayrılıyor! Acil daire arayışına girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ziya Selçuk Murat Kurum Bülent Turan Berat Albayrak
Magazin Sezen Aksu Hülya Avşar Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Gökhan Gönül Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Tahir Karapınar
Daha Fazla Lgs Okul Kadın Bodrum
Şu an buradasınız: SP HASTASI ÇOCUĞUN ÖZEL BİSİKLETİNİ ÇALDI; HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.6.2020 10:48:31. #1.15#
title