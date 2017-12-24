Sp Genel İdare Kurulu Üyesi Erbaş, Otobüs Kazasında Yaralandı
Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Fetullah Erbaş da yaralandı.
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Fetullah Erbaş da yaralandı.
Sivas'ta gerçekleştirilecek olan Saadet Partisi İl Divan Toplantısına katılmak için otobüsle Sivas'a hareket eden eski Van Milletvekili ve eski Belediye Başkanı Fetullah Erbaş, sabah saatlerinde meydana gelen otobüs kazasında yaralanarak Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk tedavinin ardından Erbaş, Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Köprücük kemiğinde kırık tespit edilen Erbaş, buradan da Ankara'ya sevk edildi. Erbaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - YOZGAT