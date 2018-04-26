Sp Genel Başkanı Karamollaoğlu: "'şu Anda Açıklama Yapacak Durumda Değiliz"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisine gelişinde, "Şu anda açıklama yapacak durumda değiliz" dedi.

SP Genel Başkanı Karamollaoğlu partisine gelişinde, "Şu anda açıklama yapacak durumda değiliz. Şu anda başka bir temasımı söz konusu değil. Açıklamalar da önümüzdeki günlerde gelir" ifadelerini kullandı. - ANKARA