Sp Genel Başkanı Karamollaoğlu: "O Zaman Başka Bir Ruh ve Heyecan Vardı"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Elazığ bizim 1994'te milli görüş belediyeciliği ile tanışan 29 ilimizden bir tanesiydi." dedi.

Elazığ'da, partisinin Yazıkonak Beldesi Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştiren Karamollaoğlu, daha sonra bir otelde gerçekleştirilen belediye başkan adayları tanıtım toplantısına katıldı.

Karamollaoğlu, burada yaptığı konuşmada, siyasi partilerinin genel manada ülkenin problemlerini çözmek ve gelecek nesillere yaşanabilir ülke bırakmak adına var olduklarını belirtti.

Türkiye'de asıl belediyecilik anlayışının ülkenin milli görüş belediyeciliğiyle tanışmasıyla ortaya çıktığını savunan Karamollaoğlu, "Elazığ bizim 1994'te milli görüş belediyeciliği ile tanışan 29 ilimizden bir tanesiydi. Allah rahmet eylesin o zamanki belediye başkanımız çok büyük hizmetler yaptı. O zaman başka bir ruh ve heyecan vardı, çıkar hesapları yapılmıyordu. O zaman sadece içinde yaşadığımız şehrin, içinde yaşadığımız insanlar için güzel bir belde haline gelmesi ideailimiz vardı." diye konuştu.

Karamollaoğlu, Milli Görüşçü belediyelerin 1994 yılında ortaya koydukları belediyecilik anlayışı ile ülkeye örnek teşkil ettiklerini dile getirdi.

Türkiye genelinde milli görüşün iktidara gelip hizmetlerini ortaya koymasının bazı çevrelerde endişe doğurduğunu ve kendilerini engellemeye çalıştıklarını aktaran Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki ordumuzun üst kademesinde bulunanlar başta olmak üzere, müteşebbis insanlarımız, onlarla beraber hareket eden medyamız, sivil toplum örgütlerimiz ve en acısı da üst kademede bulunan yargıçlarımız el birliği ile bu kalkınma hamlesini döndürme, geri çevirme istikametinde tavır sergiledi. 28 Şubat bu manaya gelen bir kalkışmadır aslında ama ülkeyi ne hale getirdiğini gördük. Bugün doğan AK Parti 28 Şubat'ın gölgesinde yeşerdi. 28 Şubat baskısına isyan edenler kurtuluşun oradan olduğunu zannettiler."

Programa, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcıları Mustafa Kaya ve Latif Öztek, Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı İbrahim Hacıbekiroğlu, CHP Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan, İYİ Parti Elazığ İl Başkanı Mevlüt Or da katıldı.

Kaynak: AA