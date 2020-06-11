SP Genel Başkan Yardımcısı İriş'ten "Turizm Bilim Kurulu" kurulsun önerisi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

SP Genel Başkan Yardımcısı İriş'ten "Turizm Bilim Kurulu" kurulsun önerisi

Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, "Bilim Kurulu'ndan gelen mesajlar ve önerilere insanlar gönülden uydular.

11.06.2020 13:54 | Son Güncelleme: 11.06.2020 13:59

Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, "Bilim Kurulu'ndan gelen mesajlar ve önerilere insanlar gönülden uydular. Bu durum turizmle alakalı da yapılabilir. Koronavirüs Bilim Kurulu benzeri bir Turizm Bilim Kurulu acilen kurulmalıdır." dedi.

SP Edirne İl Başkanlığınca kentteki bir tesiste, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak basın toplantısı düzenlendi. İriş, toplantıda yaptığı konuşmada, salgın nedeniyle dünyanın olağanüstü bir süreçten geçtiğini söyledi.

Türkiye'de de yeni normal yaşamın uygulanmaya başlandığını belirten İriş, "Türkiye bu süreci iyi geçirdi. Gerek vaka sayısı gerekse tedavi edilenler ve ölüm oranlarının düşüklüğüne baktığımız zaman sonuç iyi gözüküyor." diye konuştu.

İriş, özellikle günlük kazancı ile geçinenlerin bu süreçte ekonomik olarak zorlandığını, ilerleyen günlerde hem ekonomik hem de toplumsal psikolojik tablonun tam olarak ortaya çıkacağını vurguladı.

Türkiye'nin geleceğe bakarak yoluna devam ettiğini belirten İriş, "Bu ülkede hep beraber yaşıyoruz. 80 milyon ülke insanı hangi konumda, hangi pozisyonda, hangi anlayışta olursa olsun bu ülkenin çocuğudur, bu ülkenin evladıdır. Huzurla, barış ve kardeşlik duyguları içerisinde refah içerisinde yaşayan bir hayat temenni ediyor ve istiyoruz. Siyaset bunun için yapılır." değerlendirmesinde bulundu.

İriş, salgınla mücadelede Koronavirüs Bilim Kurulu'nun iyi işler ortaya koyduğunun altını çizerek, "Siyasi bir baskı yok, ilmin ve günlük konjonktürün gerektirdiği neler varsa onlar söylendi ve uygulandı. Bilim Kurulu'ndan gelen mesajlar ve önerilere insanlar gönülden uydular. Bu durum turizmle alakalı da yapılabilir. Koronavirüs Bilim Kurulu benzeri bir Turizm Bilim Kurulu acilen kurulmalıdır." ifadelerini kullandı.

SP Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran da genel merkezlerinin toplumun her kesimine ilişkin araştırmalar yaptığını, bu kapsamda 22 politika kurulu oluşturulduğunu söyledi.

SP Genel Başkan Yardımcısı İriş'ten 'Turizm Bilim Kurulu' kurulsun önerisi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak Haber
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu Haber
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı Haber
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım Haber
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti Haber
Ünlü TRT spikeri Esra Adıyaman kanser sebebiyle hayatını kaybetti
Son Dakika: FETÖ'den yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un cezası belli oldu Haber
Son Dakika: FETÖ'den yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un cezası belli oldu
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan o görüntüler karşısında sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı
Cüneyt Arkın, Münir Özkul'la anısını anlattı: Yıllar önce yaşadığım acıları öğrenince ağlayıp saçlarımı okşadı
Market çalışanı, aynı cezayı bir daha ödememek için kendini yakmaya çalıştı
Market çalışanı, aynı cezayı bir daha ödememek için kendini yakmaya çalıştı
'İnsan yüzlü örümcek' görenleri hayrete düşürüyor
"İnsan yüzlü örümcek" görenleri hayrete düşürüyor
Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan kentte bir konteynerde çok sayıda ceset bulundu
Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan kentte bir konteynerde çok sayıda ceset bulundu
2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı
2020-2021 eğitim-öğretim yılı için özel okul ücretlerine yüzde 12 zam yapıldı
Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı
Cenazeye katılan iki kişinin korona testi pozitif çıkınca filyasyon ekipleri çalışma başlattı
Yapılan operasyon gerçeği ortaya çıkardı! Güzellik merkezini paravan olarak kullanan 7 kişi gözaltında
Yapılan operasyon gerçeği ortaya çıkardı! Güzellik merkezini paravan olarak kullanan 7 kişi gözaltında
Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor
Beşiktaş, eski teknik direktörü Abdullah Avcı için TFF'ye gidiyor
Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi
Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Semih Özsoy, PFDK'ya sevk edildi
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Kürtaj yaptıran kadın, alındığı söylenen cenini banyoda düşürdü
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Doğada çekim yapan vatandaşa, Türkiye'nin en zehirli yılan türü saldırdı
Görevlilerden gizlice kazılan esrarengiz bebek mezarı boş çıktı
Görevlilerden gizlice kazılan esrarengiz bebek mezarı boş çıktı
Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti
Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Salgın sonrası vatandaşların akın ettiği çeşme! Bidon bidon doldurup götürüyorlar
Salgın sonrası vatandaşların akın ettiği çeşme! Bidon bidon doldurup götürüyorlar
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
9 aylık hamile Cansu Tosun, bikinili pozlarını paylaştı
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
Plajlara serilen kuvars tozu deniz çayırlarını yok ediyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Leyla Güven Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Şener Şen Acun Ilıcalı Gülben Ergen Şahan Gökbakar
Spor Tamer Tuna Nihat Özdemir Hikmet Karaman Servet Yardımcı Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Bakan Haziran Antalya İngiltere
Şu an buradasınız: SP Genel Başkan Yardımcısı İriş'ten "Turizm Bilim Kurulu" kurulsun önerisi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 14:55:00. #1.14#
title