SP Genel Başkan Yardımcısı İriş'ten "Turizm Bilim Kurulu" kurulsun önerisi Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, "Bilim Kurulu'ndan gelen mesajlar ve önerilere insanlar gönülden uydular.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, "Bilim Kurulu'ndan gelen mesajlar ve önerilere insanlar gönülden uydular. Bu durum turizmle alakalı da yapılabilir. Koronavirüs Bilim Kurulu benzeri bir Turizm Bilim Kurulu acilen kurulmalıdır." dedi.

SP Edirne İl Başkanlığınca kentteki bir tesiste, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyularak basın toplantısı düzenlendi. İriş, toplantıda yaptığı konuşmada, salgın nedeniyle dünyanın olağanüstü bir süreçten geçtiğini söyledi.

Türkiye'de de yeni normal yaşamın uygulanmaya başlandığını belirten İriş, "Türkiye bu süreci iyi geçirdi. Gerek vaka sayısı gerekse tedavi edilenler ve ölüm oranlarının düşüklüğüne baktığımız zaman sonuç iyi gözüküyor." diye konuştu.

İriş, özellikle günlük kazancı ile geçinenlerin bu süreçte ekonomik olarak zorlandığını, ilerleyen günlerde hem ekonomik hem de toplumsal psikolojik tablonun tam olarak ortaya çıkacağını vurguladı.

Türkiye'nin geleceğe bakarak yoluna devam ettiğini belirten İriş, "Bu ülkede hep beraber yaşıyoruz. 80 milyon ülke insanı hangi konumda, hangi pozisyonda, hangi anlayışta olursa olsun bu ülkenin çocuğudur, bu ülkenin evladıdır. Huzurla, barış ve kardeşlik duyguları içerisinde refah içerisinde yaşayan bir hayat temenni ediyor ve istiyoruz. Siyaset bunun için yapılır." değerlendirmesinde bulundu.

İriş, salgınla mücadelede Koronavirüs Bilim Kurulu'nun iyi işler ortaya koyduğunun altını çizerek, "Siyasi bir baskı yok, ilmin ve günlük konjonktürün gerektirdiği neler varsa onlar söylendi ve uygulandı. Bilim Kurulu'ndan gelen mesajlar ve önerilere insanlar gönülden uydular. Bu durum turizmle alakalı da yapılabilir. Koronavirüs Bilim Kurulu benzeri bir Turizm Bilim Kurulu acilen kurulmalıdır." ifadelerini kullandı.

SP Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran da genel merkezlerinin toplumun her kesimine ilişkin araştırmalar yaptığını, bu kapsamda 22 politika kurulu oluşturulduğunu söyledi.

Kaynak: AA