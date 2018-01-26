Sp'den Kızıltepe Çiftçiler Derneği'ne Ziyaret

Saadet Partisi (SP) Genel Başkan Yardımcısı Muammer Bilgiç ve beraberindeki heyet Kızıltepe Çiftçiler Derneği'ni ziyaret ederek, çiftçilerin yaşadığı sorunlar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Bilgiç'e ziyaretinde SP Mardin İl Müfettişi Salih Kahraman, Mardin İl Başkanı Ahmet İletmiş, Mardin İl Gençlik Kültür Başkanı Ömer Çifçi eşlik etti. Kızıltepe Çiftçiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mikail Erbeyi ile çiftçi sorunları hakkında istişarelerde bulunan Bilgiç, gerekli mercilere sorunları bildireceğini belirterek daima çiftçilerin yanında olacaklarını dile getirdi. Türkiye'de ekili alan sayısının gittikçe azaldığını belirten Bilgiç, "Böylelikle yurt dışından ithal ürünler geliyor bu da çiftçiyi çok fazla zora sokuyor. Toprak, gıda ve tohum birer silahtır. İnsanları yönetmek istiyorsanız gıdaları kontrol etmek zorundasınız. Kısaca gıdanın kontrolü kimdeyse insanlık ona bağlıdır. Çünkü insan yemeden yaşayamaz" dedi.

"Çok zor şartlarda çiftçilik yapıyoruz"

Kızıltepe Çiftçiler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mikail Erbeyi, Saadet Partisi'nin ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Erbeyi, "Biz bu sandalyelerde oturuyorsak onları boşuna meşgul etmeyelim. Eğer bu makamlarda oturuyorsak o zaman boş oturmayıp elimizden geleni yapmalıyız. Çok zor şartlarda çiftçilik yapıyoruz. Ben daha çocukken GAP projesinden bahsediliyordu ve hala o proje tamamlanmış değil. Her yer bizim Edirne, Çanakkale, Bursa ve tüm yurt bizim yurdumuz ama burada çiftçiler çok zor şartlar altında üretiyor ve biz bunu dile getirmek zorundayız. Çünkü sesimizi duyuramıyoruz. Sulu arazilerimizi de çok zor şartlarda hallediyoruz çünkü çok maliyetli oluyor. Bu ziyaretleriniz için ayrıca teşekkür ederiz. Bu ziyaretler birlik ve beraberliğin göstergesidir" diye konuştu. - MARDİN