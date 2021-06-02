Sözlü tartışma kanlı bitti
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Sözlü tartışma kanlı bitti

İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - Haberler | 3. Sayfa

Sözlü tartışma kanlı bitti Tartıştığı şahıs tarafından vurulan kişi ağır yaralandı Adana'da bir kişi tartıştığı şahıs tarafından tabanca ile vurularak ağır yaralandı.

Sözlü tartışma kanlı bitti

Tartıştığı şahıs tarafından vurulan kişi ağır yaralandı

ADANA - Adana'da bir kişi tartıştığı şahıs tarafından tabanca ile vurularak ağır yaralandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Orhan Gazi Mahallesi Kozan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Abdurrahman F., kimliği belirlenemeyen bir kişi ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Kimliği belirlenemeyen kişi, yanında bulunan tabanca ile Abdurrahman F.'ye 3 el ateş açtı. Şüpheli ardından motosiklete binerek olay yerinden kaçtı. Kasığından, bacağından ve kolundan yaralanan Abdurrahman F. kanlar içerisinde yere yığıldı.

Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay mahalline gelen sağlık ekipleri, yaralı Abdurrahman F.'yi Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Abdurrahman F. durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme polisleri, olay mahallinde bulunan delil çalışması yaptı. Yapılan çalışmanın ardından kovanlar balistik inceleme yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalama çalışmasına devam ediyor.

Sözlü tartışma kanlı bitti
Sözlü tartışma kanlı bitti
Sözlü tartışma kanlı bitti
Sözlü tartışma kanlı bitti
Sözlü tartışma kanlı bitti
Sözlü tartışma kanlı bitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye

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