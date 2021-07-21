SÖZLÜ TACİZ İDDİASIYLA DÖVÜLDÜ

ANTALYA'da iki kadına sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen Ö.T. (50), çevredekiler tarafından darbedildi.

ANTALYA'da iki kadına sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen Ö.T. (50), çevredekiler tarafından darbedildi. Polis ekipleri, Ö.T. ile gruptaki kendilerine tepki gösteren Hüseyin B.?yi gözaltına aldı.

Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyen iki kadın, iddiaya göre arkalarından gelen Ö.T.?nin sözlü tacizine uğradı. Kadınlar Ö.T.'ye tepki gösterdi. Bu sırada bölgede bulunan Hüseyin B. ile şüpheli arasında tartışma çıktı. Tartışmaya çevredekiler de dahil olunca kavga çıktı, kadınlar ise bölgeden ayrıldı.

İhbar üzerine Cumhuriyet Meydanı'nda görevli iki kadın polis olaya müdahale etti. Ancak bu sırada grup, polise tepki gösterdi. Bunun üzerine takviye ekip istendi.

Gelen ekipler kavgayı ayırdı. Şüpheli Ö.T. caddedeki satıcıya söylediği sözün yanlış anlaşıldığını belirterek, taciz iddialarına reddetti. Polis ekipleri, şüpheli Ö.T.'yi ve kendilerine tepki gösteren Hüseyin B.'yi gözaltına alıp polis merkezine götürdü. Ö.T. ve Hüseyin B. de birbirlerinden şikayetçi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı